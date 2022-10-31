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蔡壁如論文使用「內容分析」　台大教授：這方法不能用校方應告知

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如日前因德明科大學倫會認定其碩士論文違反學術倫理，而請辭立委。東華大學政治系教授施正鋒今（31日）指出，蔡壁如的論文的確改寫得沒那麼乾淨，但如果被當作撤銷學位的依據，德明跟教育部要負最大責任；而台大農經系教授吳珮瑛也說，蔡壁如論文所用的研究方法叫「內容分析」，如果這方法不恰當，校方應跟學生說不可以使用，所以老師未盡應盡的責任。

蔡壁如31日偕同其委任的律師事務所律師佘宛霖、邱臣遠及教授施正鋒、吳珮瑛、文大政治系教授楊泰順召開「蔡壁如論文審定案 也要封存30年？」記者會。蔡壁如表示，她至今未收到德明科大的審定報告書，而校方給的書面通知中，僅直接用「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」第8條，就把她撤除學位，因此她至今不清楚到底自己論文是哪個章節涉及抄襲；而邱臣遠則指，他兩次行文教育部提供蔡壁如相關審訂報告書及學倫會會議紀錄，但卻因校方認為是機密，而不能對外公開，讓他質疑現在是綠色恐怖時代。

針對蔡壁如論文，施正峰認為：第一、不同學校科系認定抄襲的比例不同，他看過後認為蔡的論文大概11％有抄襲疑慮，比例相當低，是被放大檢視。第二、比如蔡的論文中，有交代引述了教授鄭自隆某研討會報告中的觀點，但鄭其實是引用另一位研究生的東西，所以頂多只能說蔡少寫了「『轉引』自哪裡」，如果有心要剽竊，蔡的論文不會提到鄭自隆跟該研究生名字，只能說改寫得沒那麼乾淨，但這程度如果被當作撤銷學位的依據，那就是老師沒教好、系上沒好好開研究方法跟論文寫作的課程，而學校開設研究所時，教育部沒把關好，所以德明跟教育部要負最大責任。

▲施正鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲施正鋒。（圖／記者李毓康攝）

吳珮瑛指出，檢舉內容有相當大比例是不了解蔡壁如論文所用的研究方法「內容分析」，這在社會科學、傳播或廣告領域用得比較多，可透過此方法分析講稿、報導、問卷調查等；蔡壁如論文是訪問現任台北市議員，擷取他們2017年12月25日至2018年12月24日共約40萬則臉書貼文中的5057則，再分門別類，有必要時會給予編號。吳珮瑛說，如果這研究方法不恰當，校方應該跟學生明確說不可以使用，所以老師未盡應盡的責任。

楊泰順認為，很多論文呈現的瑕疵，指導教授絕對難脫其責，但蔡壁如的指導教授至今未公開說明，說明德明科大在某些處理程序上有瑕疵；而蔡的論文中有很多引述，當指導教授看到時，應提醒學生註明出處，但他讓蔡可進行口試，顯然不認為有這麼嚴重。

佘宛霖則說，德明科大先於10月13日寄電子郵件給蔡壁如，10月19日書面告知要撤銷學位且繳還學位證書，這在法律性質上屬行政處分，既然如此，就必須遵守《行政程序法》相關規定，但從德明科大寄出的書面通知來看，撤銷學位是非常嚴重的處分，卻看不到任何有記載違反學術倫理的具體理由，且信件內容連處分機關首長的署名跟蓋章都沒有，明顯是重大瑕疵。

佘宛霖指出，德明科大學倫會做成結果前，曾通知蔡壁如出席9月12日的審議會議，讓蔡到場陳述意見，但校方事前並未告知蔡有關被指控、檢舉的內容，在這情況下，蔡怎麼陳述自己意見？以致蔡在審議會議當時未能充分替自己辯白，這程序是不公平的，違反「正當程序保障要求」。

▼吳珮瑛。（圖／記者李毓康攝）

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