▲總統蔡英文26日一早到永和秀朗國小的投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

今（26日）是2022九合一大選開票日，被視為指標的台北市跟桃園市，民進黨籍市長候選人陳時中、鄭運鵬都已自行宣布當選，其他縣市長方面也表現不佳，被解讀是綠營慘敗。對此，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，身兼黨主席的總統蔡英文已跛腳，輸掉北市必須辭黨主席，而這外溢效應會延續到補選，到時誰跟著她，誰就倒楣，所以大概有人會慢慢跟蔡切割。

針對民進黨在九合一大選的表現可說是慘敗，施正鋒指出，民進黨政績不好，特別是疫情，很多年輕人打不到疫苗，高端疫苗疑點也重重。施正鋒表示，蔡英文把此戰定位成信任投票，但百姓給她「不信任投票」，蔡英文就是跛腳。

對於民進黨的發展，施正鋒說，台北是民進黨的「停損點」，既然輸掉了，蔡英文必須辭黨主席，這也牽涉到陳建仁能否接任黨主席；而鄭運鵬輸掉選戰，鄭文燦就不能接行政院長，但若蘇嘉全來接的話，「風頭可能還沒有過」，很有可能蘇貞昌繼續當看守閣揆。

由於2023年1月8日將進行台北市第三選區補選，民進黨已拍膽由黨主席蔡英文欽點，施正鋒表示，這次六督都是蔡決定，所以有絕對的權力，就要絕對負責，目前看起來好像是民進黨前北市黨部主委吳怡農，「不曉得大家能吞得下去嗎？」這個外溢效應會延續到補選，到時誰跟著她，誰就倒楣，所以大概有人會慢慢跟蔡切割。

▼施正鋒。（資料照／記者李毓康攝）

九合一大選最新狀況：

【六都】

台北市：

新北市：

桃園市：國民黨張善政自行宣布當選。

台中市：國民黨盧秀燕自行宣布當選。

台南市：民進黨黃偉哲自行宣布當選。

高雄市：

【其他縣市】

基隆市：國民黨謝國樑自行宣布當選。

新竹縣：國民黨楊文科自行宣布當選。

新竹市：民眾黨高虹安自行宣布當選。

苗栗縣：無黨鍾東錦自行宣布當選。

彰化縣：

南投縣：國民黨許淑華自行宣布當選。

雲林縣：國民黨張麗善自行宣布當選。

嘉義市：選舉延至12月18日舉行。

嘉義縣：民進黨翁章梁自行宣布當選。

屏東縣：

花蓮縣：國民黨徐榛蔚自行宣布當選。

台東縣：國民黨饒慶鈴自行宣布當選。

宜蘭縣：

澎湖縣：民進黨陳光復自行宣布當選。

金門縣：

連江縣：國民黨王忠銘自行宣布當選。