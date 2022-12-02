應曉薇被爆涉賄無保請回　下半身「5個大洞」掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員當選人應曉薇因選前涉嫌舉辦餐會，宴請選民換取選票支持，昨日（1日）被移送至台北地檢署，訊後被檢察官諭令無保請回。不過，應曉薇當日穿著白色襯衫搭配刷破牛仔褲，褲子上至少有5個破洞造型，一度引發網友討論。

▲應曉薇的刷破牛仔褲意外引發網友熱議。（圖／攝影中心攝，下同。）

檢調獲報，應曉薇與競選台北市萬華區華江里里長候選人楊華中，涉嫌在10月間於中正區新東南海鮮餐廳舉辦餐會，席開5桌，每桌9000元，席間候選人曾要求選民投票支持。根據中選會資料顯示，最終第5選區（中正、萬華）市議員獲選8席中，應曉薇以1萬9440票獲得最高票，得票率為11.39％，而楊華中落選。

台北地檢署1日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索，依違反《公職人員選舉罷免法》罪嫌，約談應曉薇等5人到案。應曉薇當日晚間被移送至台北地檢署時，面對媒體詢問，她表示，「我個人絕對不會觸法，請大家放心」、「我覺得選舉完就是會有些人惡質、惡意地檢舉⋯⋯我不予置評」。

經檢察官複訊請回後，應曉薇再度向媒體強調，「這是一個選舉恩怨，但是我要非常謝謝檢察官，盡快請我們來說明，然後無保飭回，我個人沒有做任何違法的事情，對於選舉恩怨造成司法的浪費，我覺得有點遺憾」。

▲應曉薇強調一切都是「選舉恩怨」。

除了涉及賄選的爭議之外，應曉薇當日的穿著也意外引發關注，她上半身穿著白襯衫，下半身則搭配刷破牛仔褲，光是正面至少就有5個破洞造型，露出大腿和膝蓋。有網友在PTT八卦板PO文表示，看到應曉薇的穿搭想起以前流行穿刷破牛仔褲的時候，每次穿出門都會被阿嬤碎碎念，例如「褲子怎麼破成這樣」、「褲子破了不好看啦」等等，過幾天想再穿的時候，就會發現破洞造型被阿嬤補起來了。

也有一派網友認為，以應曉薇的年紀和當時的場合，這樣的穿搭似乎有些不合適，「這樣穿不得體」、「褲子本身是好看的，但這個場合穿有點微妙」、「大媽這樣穿就是窮」。不過，也有另一派網友覺得，這是一種時尚造型，現在也很流行，而且刷破牛仔褲的價格其實很貴，「會說破褲等於窮的是LKK（指年紀大、老派或落伍的人）吧」。

▼應曉薇曾當過演員。（資料照／記者李毓康攝）