韓國瑜「中華神龍」車隊前進中正、萬華　「神救援」應曉薇

▲前高雄市長韓國瑜「中華神龍」車隊為應曉薇助選。（圖／應曉薇研究室提供）

政治中心／綜合報導

九合一選舉明天投票，中正萬華區此次選舉人高達18人要搶八席，唯一代表國民黨黃復興黃國樑黨部中正萬華區現任議員應曉薇，在黨員數不到千人，黨部又只分配10個責任里，其他參選人ㄧ半，選戰開打已輸在起跑點，近日又遭假冒「很黃復興黨部」的參選人以文宣試圖魚目混珠。收到假文宣的「中華神龍」隊友憤憤不平，主動連結車隊，在中正萬華幫助應曉薇渡難關。

前高雄市長韓國瑜10月份前往助陣應曉薇，25日由韓國瑜擔任榮譽理事長的「中華神龍車隊」，伸出援手發動「搶救應曉薇」掃街造勢，車隊表示，韓國瑜參選總統期間中正、萬華只有應曉薇議員，陪著韓國瑜、李佳芬國內國外「真心挺韓」，直至今日應曉薇還隨時幫忙「中華神龍」隊員許多大小事，同時感慨「看到蹭韓國瑜候選人滿街合照，真心相挺有幾人？」除此之外，在偏綠的萬華選區，目睹只有應曉薇ㄧ位國民黨籍候選人戰車上高掛國旗，麥克風高喊蔣萬安凍蒜，更決定出面「神救援」中正萬華最真也最悍的女戰將應曉薇。

應曉薇表示，感謝韓國瑜支持，更感謝「中華神龍」今日的情意相挺，應曉薇是黃復興黃國樑黨部中正萬華區黨部唯一提名議員，除「中華神龍」，與應曉薇多次上街抗議的軍公教勞組織，韓粉組織，皆公開表態請韓粉以及黃復興先進搶救應曉薇，11／26團結投票12號應曉薇。