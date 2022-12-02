新北烏來區民代表涉現金賄選　區代表夫妻遭聲押禁見

▲新北市烏來區區民代表蔡成雄與妻子涉嫌現金買票，被檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署1日同時偵辦4件九合一大選賄選案件，其中最受矚目的台北市議員應曉薇涉嫌餐會賄選案，經檢察官訊後，獲得無保請回，而新北市烏來區民代表蔡成雄和妻子，涉嫌在9月間以數千元現金向民眾買票，經檢警調聯合搜索查扣相關證物後，由檢察官依違反《公職人員選罷法》等罪嫌，向法院聲押禁見。

檢調獲報，應曉薇與競選北市萬華區華江里長候選人楊華中，涉嫌在10月間，在中正區的新東南海鮮餐廳舉辦餐會，席開5桌，席間候選人曾要求選民投票支持，最終應曉薇獲得第5選區（中正、萬華）最高票當選，而楊華中落選。

▲台北市議員應曉薇生選後遭人惡意檢舉賄選，浪費司法資源 。（圖／記者劉昌松攝）

應曉薇獲得請回後，向接受媒體表示，「這是一個選舉恩怨，但是我要非常謝謝檢察官，盡快請我們來說明，然後無保飭回，我個人沒有做任何違法的事情，對於選舉恩怨造成司法的浪費，我覺得有點遺憾。」楊華中則被檢察官諭令15萬元交保候傳，同案被告彭有燨交保10萬元。

而被視為新北市選舉查察熱區的烏來區，則烏來區民代表蔡成雄，涉嫌在9月間，與福山里連任里長陳春櫻等人，以數千元代價，向至少2位選民買票，1日遭檢察官指揮新北市調處、新北警海山分局兵分3路搜索，訊後蔡成雄與妻子連淑芬遭聲押禁見外，陳春櫻獲得10萬元交保候傳。

▲台北市議員候選人高揚凱訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

此外，長期連任台北市中正區文北里里長的陳余秀卿，因涉嫌在服務處提供價值近百元的蜂蜜蛋糕及包子，供選民免費領取，經檢警調搜索約談後請回；台北市大安區龍圖里里長蕭萬居則涉嫌開3桌宴請樁腳與選民，被諭令5萬元交保，同案周姓被告10萬元交保，同選區落選的市議員候選人高揚凱則獲請回。