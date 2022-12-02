　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北烏來區民代表涉現金賄選　區代表夫妻遭聲押禁見

▲▼新北市烏來區區民代表蔡成雄涉賄選，遭聲押禁見（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市烏來區區民代表蔡成雄與妻子涉嫌現金買票，被檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署1日同時偵辦4件九合一大選賄選案件，其中最受矚目的台北市議員應曉薇涉嫌餐會賄選案，經檢察官訊後，獲得無保請回，而新北市烏來區民代表蔡成雄和妻子，涉嫌在9月間以數千元現金向民眾買票，經檢警調聯合搜索查扣相關證物後，由檢察官依違反《公職人員選罷法》等罪嫌，向法院聲押禁見。

檢調獲報，應曉薇與競選北市萬華區華江里長候選人楊華中，涉嫌在10月間，在中正區的新東南海鮮餐廳舉辦餐會，席開5桌，席間候選人曾要求選民投票支持，最終應曉薇獲得第5選區（中正、萬華）最高票當選，而楊華中落選。

▲▼台北市議員應曉薇涉賄選，訊後請回 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員應曉薇生選後遭人惡意檢舉賄選，浪費司法資源 。（圖／記者劉昌松攝）

應曉薇獲得請回後，向接受媒體表示，「這是一個選舉恩怨，但是我要非常謝謝檢察官，盡快請我們來說明，然後無保飭回，我個人沒有做任何違法的事情，對於選舉恩怨造成司法的浪費，我覺得有點遺憾。」楊華中則被檢察官諭令15萬元交保候傳，同案被告彭有燨交保10萬元。

而被視為新北市選舉查察熱區的烏來區，則烏來區民代表蔡成雄，涉嫌在9月間，與福山里連任里長陳春櫻等人，以數千元代價，向至少2位選民買票，1日遭檢察官指揮新北市調處、新北警海山分局兵分3路搜索，訊後蔡成雄與妻子連淑芬遭聲押禁見外，陳春櫻獲得10萬元交保候傳。

▲▼ 台北市議員大安區落選候選人高揚凱。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員候選人高揚凱訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

此外，長期連任台北市中正區文北里里長的陳余秀卿，因涉嫌在服務處提供價值近百元的蜂蜜蛋糕及包子，供選民免費領取，經檢警調搜索約談後請回；台北市大安區龍圖里里長蕭萬居則涉嫌開3桌宴請樁腳與選民，被諭令5萬元交保，同案周姓被告10萬元交保，同選區落選的市議員候選人高揚凱則獲請回。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
切水果突暈眩站不直　收驚才知她「亂說1句話」被祖先處罰
婆婆共用浴巾！害25歲媳「下面長菜花」崩潰
九合一出現灌票疑雲　阿扁憶「04年就在灌」
快訊／「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數爆衝
江澤民移靈全記錄！　央視曝光「2秒安詳面容」
他騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他搶7736萬元出獄！上百黑衣人「英雄式迎接」 矯正署說話了

新北烏來區民代表涉現金賄選　區代表夫妻遭聲押禁見

快訊／應曉薇涉賄選「無保請回」　喊冤：我不會觸法

屏東某鄉長「左手出右手進」圖利自己23萬　坦承心生貪念涉案

剛「高票連任議員」被爆涉賄　應曉薇回應了

基隆港巡防艇「火燒船」住艙區冒濃煙！　疑電器引發火勢

外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪

高雄男騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐

快訊／無辜男遭狠砍「四肢肌腱全斷」！雲林3惡男收押禁見獲准

台南學甲88槍槍擊案　檢警發布通緝「紅龜」

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

王鶴棣再唱《告白氣球》　教唱陳飛宇...雪恥成功惹！

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

正妹轉播世足「曖昧喘息」45秒　神祕男一句話讓她爆紅

他搶7736萬元出獄！上百黑衣人「英雄式迎接」 矯正署說話了

新北烏來區民代表涉現金賄選　區代表夫妻遭聲押禁見

快訊／應曉薇涉賄選「無保請回」　喊冤：我不會觸法

屏東某鄉長「左手出右手進」圖利自己23萬　坦承心生貪念涉案

剛「高票連任議員」被爆涉賄　應曉薇回應了

基隆港巡防艇「火燒船」住艙區冒濃煙！　疑電器引發火勢

外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪

高雄男騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐

快訊／無辜男遭狠砍「四肢肌腱全斷」！雲林3惡男收押禁見獲准

台南學甲88槍槍擊案　檢警發布通緝「紅龜」

小球迷衝出討抱抱！C羅「牽小手+蹲下簽名」羨炸全球粉絲

天才三寶自創停車位擋道　管理員「怒送11字」休旅秒變雪寶

餐廳老闆太誠實！菜單曝材料「就是調理包」　CP值掀論戰

他搶7736萬元出獄！上百黑衣人「英雄式迎接」 矯正署說話了

快訊／大黑馬？摩洛哥分組第一前進16強　這一刻等了36年

快訊／克羅埃西亞0比0闖16強　比利時猛攻無用慘遭淘汰

西班牙出現第5件「郵包炸彈」　總理和國防部都收到

新北烏來區民代表涉現金賄選　區代表夫妻遭聲押禁見

快訊／本屆首顆烏龍球誕生！　摩洛哥後衛「伸腳一擋」釀禍

救救我...工藤君！《柯南：黑鐵的魚影》特報影片公開、琴酒鎖定灰原

泰國猴城舉辦「美猴節」　4千猴子享受五星級大餐

社會熱門新聞

雲林狠砍無辜男惡煞最現況　3男收押

高雄男騙「詐騙集團140萬」遭擄

高票連任議員涉賄　應曉薇回應了

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

服刑13年！搶案要犯出獄抱怨2件事　曝未來動向

應曉薇涉賄選：我不會觸法

外送員在家中槍　槍手竟叫小弟頂罪

台南學甲88槍槍擊案檢通緝「紅龜」

以為飛國外代購精品！後備憲兵被騙淪柬國豬仔

北市議員應曉薇「涉賄選」遭搜索

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

圖利自己「左手出右手進」　鄉長認了

路考沒「左右擺頭」扣32分落榜　男對櫃檯咆哮

男坐大葉高島屋6樓外欲輕生　經勸阻後打消念頭

更多熱門

相關新聞

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

有「最美里長候選人」、「永和IU」封號的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，創立粉專後有14萬人追蹤，於11月26日選舉中獲得788票成功勝選。沒想到，陳紫渝的個人IG帳號今天無預警開放，瞬間讓大批粉絲湧入追蹤。

應曉薇涉賄選：我不會觸法

應曉薇涉賄選：我不會觸法

高票連任議員涉賄　應曉薇回應了

高票連任議員涉賄　應曉薇回應了

北市議員應曉薇「涉賄選」遭搜索

北市議員應曉薇「涉賄選」遭搜索

選後查賄3連發　雙北4當選人遭搜索

選後查賄3連發　雙北4當選人遭搜索

關鍵字：

2020九合一台北市議員里長新北市烏來區應曉薇賄選現金餐會

讀者迴響

熱門新聞

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

匿名者挺白紙革命　癱瘓陸政府網站

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

彰化幸運兒繳電信費　中千萬發票

住在台北市哪一區「最方便」？　答案一面倒

本屆首顆烏龍球誕生！摩洛哥送禮

9、10月雲端發票專屬獎中獎清冊曝光！　6名幸運兒花不到50元中百萬

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

國光女神Lala宣布「封奶引退」！　最後辣照網哀嚎

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

蟾蜍慘遭「綠色屎」塞肛！妹子徒手拉出...真相太驚人

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面