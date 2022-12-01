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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嚴肅面對選舉結果　蘇貞昌：過去團結做出成績「但人民期待更高」

▲行政院長蘇貞昌出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨大敗收場。行政院長蘇貞昌1日主持例行院會，會中提到，行政院會積極協助、地方政府，共同推展諸多福國利民的政策。選舉雖然不是民主政治的全部，但選舉非常重要，選舉結果展現人民意志，每一張選票都是一個期待，「今天的選舉結果，作為執政政府，一定要嚴肅面對，深刻檢討」。

蘇貞昌在院會中指出，2022年九合一選舉落幕，感謝所有的參與同胞，共同讓台灣的民主愈來愈成熟。他也藉此機會向所有當選者表達恭賀跟祝福，希望新任跟連任的公職人員可以履行對選民承諾，帶領團隊在任期中施展抱負，為民眾開創更好生活。

蘇貞昌說，行政院也秉持積極協助各地方政府推動各項政策，與地方政府合作，共同推展諸多福國利民的政策。政府的工作沒有假期，一刻都不能休息，持續不斷努力，要因應國內外的險峻形勢和許多人民的期待。

蘇貞昌特別要拜託相關部會、行政團隊同仁，民主政治一定有選舉，選舉雖然不是民主政治的全部，但選舉非常重要，選舉結果展現人民意志，每一張選票都是一個期待，「今天的選舉結果，作為執政政府，一定要嚴肅面對，深刻檢討」。

蘇貞昌說，雖然過去的團結努力有做出成績，但人民的期待更高、人民的要求更多，執行過程中可能還有各方面要檢討、修正、盤點，看如何做到更好，所以請所有的部會首長一定要虛心、誠懇面對人民要求，要勇敢負責檢討所負責的工作，「唯有這樣，民主的制度、民主選舉結果才可以落實」。

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關鍵字：

2022九合一大選行政院蘇貞昌

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