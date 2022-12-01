鄭文燦任大選檢討召集人　他轟「請鬼拿藥單」：暗示蔡英文不容挑戰

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席一職，中常會推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，由桃園市長鄭文燦擔任「2022年大選檢討小組」召集人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆1日表示，讓鄭文燦出任黨中央「大選檢討小組召集人」根本就是「請鬼拿藥單」，蔡英文安排鄭文燦出任卻未被婉拒，暗示了蔡英文是不容挑戰的。

針對鄭文燦出任「2022年大選檢討小組召集人」，游盈隆認為，民進黨遭遇空前挫敗的根源，就是鄭文燦力挺前新竹市長林智堅跨界參選桃園市長所引起的，從這個角度看，鄭文燦其實是這次讓民進黨一敗塗地的主要「戰犯」之一，而讓戰犯出任黨中央「大選檢討小組召集人」根本就是「請鬼拿藥單」，向社會宣示民進黨敗選檢討是聊備一格。

至於民進黨慘敗的單一重要因素，游盈隆則咬定是「蔡英文」。他說，若民進黨選後要進行有意義的檢討，第一要務就是檢討蔡英文，包括她沒收初選、扼殺黨內民主、所提非人、護短心切、政黨形象敗壞、新黑金色彩揮之不去、把地方選舉當作總統大選打、選戰整體操作荒腔走板、縱容網軍側翼橫行等。

游盈隆表示，蔡英文安排愛將鄭文燦出任大選檢討小組召集人根本是「不想檢討」，同時也昭告世人鄭文燦是他屬意的接班人，「照理說，鄭文燦是聰明人，不會那麼不識相，不會不知道這時候去接這個職務是不宜的、不對的、社會觀感很差的。」

游盈隆透露，鄭文燦大可婉拒蔡英文，但他卻沒有婉拒，這暗示了蔡英文是不容挑戰的，聰明人也有鋌而走險的時候，牽動黨主席選舉及總統初選的黨內大車拼已經上演。