富里鄉長當選人宣布退選仍當選　徐國勇提修法：確實是特殊案例

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

此次九合一大選中，花蓮縣富里鄉長由無黨籍參選人張容榕以2874票當選，但她在今年10月3日時即因家庭因素，自行宣布退出選舉，得知當選結果後，她本人也發聲明強調自己不會就職。對此，內政部長徐國勇1日回應，會請她3個月內再次宣誓，「若不來就視同不就職，4個月內戶籍不回來也視同解職，就要重新選舉。」

對於當選里長一事，張容榕指出，有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由她授意，「對於後援會的厚愛，個人謹表感謝。」另外她也透露，最初會登記參選，原本是想為自己的故鄉服務，但在過程中因為家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出，她也將戶籍遷出，以證明自身的決心，「容榕的決定，自從宣布退選以來至今都未改變。」

根據「公職人員選舉罷免法」，登記參選後並無退選機制，選舉公報及選票上仍會有參選人的資料，雖張容榕自行宣布退選，不過依據《地方制度法》規定，張容榕依然可以合法當選，只要她在4個月內將戶口遷回富里鄉，當選依然有效。

而花蓮縣選委會回應，當選人若選擇不宣誓就職取得職位，屆時富里鄉將於3個月內進行補選。

中選會選務處長謝美玲表示，這部分涉及宣誓條例跟地方制度法適用，花蓮縣政府已經請內政部做函釋。

徐國勇回應，依照選罷法規定，該候選人雖然這樣講，選舉還是照常進行，她如果不就職，「我們會請她3個月內再次宣誓，若不來就視同不就職，4個月內戶籍不回來也視同解職，就要重新選舉。」

徐國勇指出，現在法規就是如此，就算要說她「搓圓仔湯」，但她也當選了，的確是很特殊的案例，若要就這部分修法的話可以再討論，未來修選罷法時可以列入相關討論，目前就是法律漏洞。