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新舊管線銜接施工　台南安平及中西區九里28726戶停水11小時

▲台水公司六區處將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停水，預計將停水11小時，停水範圍為安平及中西區九里 28726戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台水公司六區處將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停水，預計將停水11小時，停水範圍為安平及中西區九里 28726戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水公司六區處為配合降低漏水率，提升住戶用水品質，將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停水，預計將停水11小時，停水範圍為安平及中西區九里 28726戶，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

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本次停水區域影響範圍為台南市安平區億載里、平通里、育平里、華平里、怡平里、國平里、建平里、文平里及中西區大涼里，用戶數計28726戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，等流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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