女生不自愛才同居？媽媽「對誰都可開腿」情勒女兒：早知道拿掉妳

▲有些情侶在關係更近一步後會同居。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，她在國中時問過媽媽，如果要跟另一半結婚，為什麼不先住一起，以免以後不合適被孩子套住。媽媽竟回，「女生不自愛才會跟人家同居」；現在媽媽還情緒勒索她，說很後悔生她，讓她聽了很崩潰。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社》發文說，情侶在談戀愛都是盲目的，很少有正常冷靜，「有的已經在一起幾年了，到了要談婚事的時候才突然驚覺，眼前的這個人怎麼變得這麼陌生，這還是我熟悉的那個人嗎？」她在國中時，只要聽說有女生跟男生同居，就會想說完了女生分手後會沒行情，「當時我就問我媽：既然以後要結婚過一輩子，為什麼不能住一起，事先了解一下彼此的習慣和觀念還有背景，省得以後結婚了，發現不合適了，遭了罪，卻被孩子套住。」

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媽媽表示，「女生不自愛才會跟人家同居，婚前就有性行為可見女生一定很亂，對誰都可以張開大腿。」原PO指出，她不認同這句話，當時甚至還跟媽媽吵起來，「妳跟爸就是沒有同居過，不了解他們家的情況（我爸是原住民，而且是單親爸爸，家裡小孩眾多），你們結婚後的所有習慣都不合，而妳就是拿我撒氣（不打我，但是會對我用難聽的字眼來罵我）。」

原PO嘆，如果爸媽當初有先同居，發現彼此不合適後分開，也不會有孩子當做捆綁的藉口，畢竟要度過3、40年的時間，「到現在，去媽媽家已經變成我的惡夢，每次離開她家我就很難過，妳的不幸不是我造成的，為什麼要對我說很後悔有我？為什麼要對我說，是我讓妳往後的30年都這麼不幸？為什麼要說早知道就拿掉我？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「這個觀點實在不能苟同、以你的觀點可以先試就不會有遺憾？現在不是出更多問題？愛滋，心理疾病、感情傷害、性病、只是現代人道德感薄弱、沒有比以前好！以前那叫負責、現代人比較不負責（個人觀點）」、「如果你能做到獨立自主，我相信你可以不必要看媽媽臉色來決定未來的另一半，但在這之前只要還住家裡就得接受她的臉色」、「不是當父母的都有這種自覺，如果沒有察覺自己身上的傷，錯誤就很難避免禍及下一代，時時警惕自己，我們都不要成為這樣的父母」。

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