友人減肥不要火鍋料　她樂吃2份！一查熱量「最愛在第3」驚哭

▲原PO和朋友約吃鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「開始要戒了嗚嗚！」一位女網友日前和朋友相約吃鍋，聽到友人因減肥不吃火鍋料，就開心地將兩人份嗑下肚，後來出於好奇一查，才發現好幾樣熱量極高，讓她震驚貼出熱量表，「看到差點沒吐血，看來之後去吃火鍋還是吃肉跟菜就好」，話題引發熱議。

這位女網友在Dcard發起閒聊「火鍋料熱量排行」，說她跟朋友約吃火鍋，「結果朋友居然說她減肥、不吃火鍋料，最後都進了我肚子，我問她才知道，原來火鍋料熱量超高？」這讓她好奇上網一查，但不看還好，一搜驚呆「才發現自己是個無知的人」。

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接著，原PO貼出營養師高敏敏分享過的一張「火鍋料熱量圖鑑」，上面共有15種火鍋料的熱量，而她看到第3名「百頁豆腐（40g）：91kcal」時，瞬間高呼「OMG」，「我最愛的百頁豆腐居然……看到差點沒吐血」，打算之後吃鍋還是吃肉跟菜就好。

最後，女網友忍不住PO出一張趴地的貼圖，「不知道大家都很震驚，還是其實早就戒掉火鍋料了？我自己是好震驚，開始要戒了嗚嗚！」署名處更崩潰寫下「看著自己的肚子，想起那天吃了兩份火鍋料的女子」。

熱量排行曝光，就有人也搖頭直嘆氣，「完蛋了，我超愛吃貢丸的」、「油條豆皮好讚……」、「我之前吃了20顆貢丸……」、「油條有夠好吃」、「熱愛麻辣鍋加油條的人。」其中，百頁豆腐引發熱論，「以前以為百頁豆腐很健康 後來才知道很可怕」、「百頁豆腐在製作過程中添加一堆油，真的很可怕，好險我本來就不愛火鍋料。」

還有網友分享吃法，「我都把火鍋料換菜，減少長痘痘」、「吃火鍋比較愛吃菇！各種菇」、「我都吃蔬食菇菇鍋」、「減脂我都自覺不吃火鍋料，但還是會去吃火鍋，上禮拜才去吃，吃很多肉跟菜」、「自從開始減肥，已經三個月沒吃火鍋料了，之前超愛吃麻辣鍋跟貢丸，現在只吃原味鍋+肉和菜。」