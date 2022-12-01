7月曾勸陳時中「學阿扁就贏」　黃暐瀚曝原因：會輸不意外

記者黃翊婷／綜合報導

2022九合一大選國民黨蔣萬安以57萬5590票拿下台北市長，民進黨陳時中則獲得43萬4558票。資深媒體人黃暐瀚感嘆，早在今年7月就勸過陳時中要學前總統陳水扁才會贏，但當時陳時中回應要採取阿中模式，後來卻出現穿皮鞋騎車、馬桶廣告等爭議，反而把自己越推越遠，「會輸，真的不意外」。

▲陳時中曾說要採取「阿中模式」，努力做好事情，以及做對的事情。（資料照／記者林敬旻攝）

黃暐瀚昨日（11月30日）在臉書PO文表示，收到網友私訊，說他曾預測陳時中得票率會有30％，但要超過35％才有機會贏，而陳時中實際的得票率為31.93％，這也讓他突然想到過去半年來，陳時中參選台北市長的每一篇文章，不管是穿皮鞋騎車、路口拜票，還是引起很大爭議的馬桶廣告，都是陳時中自己把台北市長之位越推越遠。

黃暐瀚指出，早在今年7月他就曾發文提醒，「學阿扁，就贏！像阿智（姚文智），就輸。」陳水扁1994年參選台北市長，民調從來沒有領先過，後來卻逆轉勝，是因為陳水扁穩住了基本盤，然後等藍營分裂，所以陳時中首先要做的就是穩住基本盤。

不過，黃暐瀚感嘆，當時陳時中連最關鍵的學阿扁都不肯，還反嗆「我是阿中模式」，如今選舉結果出爐，他覺得陳時中會輸真的不意外，「阿瀚一直說，但阿中沒在聽」。

▼黃暐瀚認為陳時中會輸不意外。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）