內閣最快明年初小幅改組　陳建仁呼聲高、蘇貞昌盼支持

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨九合一選舉慘敗，希望內閣改組的聲浪不斷，傳聞最快明年1月就有可能小幅改組。對此，知情人士透露，雖然前副總統陳建仁接任閣揆的呼聲很高，但時機尚未成熟，現階段英系內部的意見仍未達成共識，恐怕還需要醞釀一段時間。

▲蘇貞昌留任，引起民進黨部分人士不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

行政院長蘇貞昌在九合一選舉結果出爐後口頭請辭，但獲得慰留，他昨日（11月30日）出席「創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」，被問到內閣是否會在明年農曆年後改組，僅回答他會率領團隊繼續努力，希望各界給予支持，對於這次選舉的結果，他們會謙卑面對並誠懇檢討。

▲陳建仁接任閣揆的呼聲很高。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，知情人士透露，黨內部分人士對於蘇貞昌留任感到不滿，而英系幕僚力推陳建仁接任閣揆，但時機尚未成熟，情況還不明朗，況且英系內部仍未達成共識，一切還有待觀察。

民進黨立委邱志偉表示，這次民進黨開啟負面選戰主軸，長達數個月的選戰攻防顯然已經失焦，希望全黨放下長期對防疫成績的紅利堅持，不要爭贏了口舌之快，卻讓民心更加遠去；另外，他認為，內閣改組絕對有必要，國民要看到執政黨反省的決心，「民主國家，我們不能去反省選民，所有的結果都必須內化反躬自省」。