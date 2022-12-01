主計處每10年人口遷徙普查！新北遷入28萬人奪冠　竹科遷入率最高

▲主計處公布每10年人口普查結果，新北遷入28萬人奪冠，竹科遷入率最高。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院主計總處30日發布109年（2020年）人口及住宅普查統計報告，點明台灣人口移動的軌跡，其中新竹市由於有科學園區吸引，遷入率達13.2%高居全台之冠，新竹縣遷入率也達到10.8%位居第二，不過若以遷入人口數來看，新北市人口磁吸效應強且比鄰台北市，遷入人口數以28.8萬人奪冠。

行政院主計總處每10日均會辦理一次人口及住宅普查，上一次辦理普查已經是民國99年（2010年）。主計總處指出，這次普查採公務登記與調查整合方式辦理，2020年完成訪查工作，今年8月公布了初步統計結果，再經3個月詳細檢核後完成最終統計，於11月30日發布總報告。

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普查總報告指出，台灣2020年常住人口數為2383萬人，其中本國籍常住人口為2291萬人或占96.1%，非本國籍常住人口為91.9萬人（含移工70.1萬人）或占3.9%，15歲以上民間常住人口有工作者計1225.9萬人，其中55歲以上者占18.7%，相較2010年增7.2個百分點，工作人口逐漸高齡。

報告中也可以發現，民眾大多隨工作或讀書（包含孩子教育）而搬遷，台灣遷徙人口（5年前居住地與現住處所不同者）總數為458.4萬人、遷徙率20.6%，其中跨縣市遷徙人口為150.6萬人。

而各縣市數據可以發現，遷入率以新竹市13.2%高居全台之冠，新竹縣以10.8%位居第二，顯示新竹科學園區有較強的人口吸力。若以遷入人口數來看，新北市遷入人口數以28.8萬人奪冠，台北市則以22.3萬人位居第二，總體上遷入北部地區人口持續增加。

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