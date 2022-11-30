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8年級生李冠達多元就業變身濕地插畫家　水鳥入畫引共鳴

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

84年次的李冠達從小對繪畫美工有興趣，返鄉後透過勞動部台南就業中心推介到台灣濕地保護聯盟，擔任多元就業計畫進用人員，原本負責導覽解說開發商品業務，因表現優異成為執行秘書，他利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上，獲得不少人共鳴，也為溼地生態行銷注入新風貌。

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成立於1996年的社團法人台灣濕地保護聯盟，以濕地保育、生態調查、教育宣導為主要任務，近年設置二仁溪故事館，並申請勞動部多元就業方案，積極推廣生態導覽、獨木舟體驗活動，該聯盟秘書長鄭仲傑說，冠達工作表現優秀，很開心他能用設計專業讓民眾看見濕地的不同面貌，不少人透過他溫暖的筆觸認識濕地之美。

李冠達說，他從小就對繪畫有興趣，高中學的是美工，大學主修文化事業發展，畢業後曾短暫北漂到兒童劇團工作，後遇上組織變革而離職，在北部歷經幾次面試無果後，毅然決定回家鄉台南重新出發。

「投了20封履歷都沒下文」，冠達坦言回鄉找工作並不順遂，因繪畫、設計這領域大部分是需要有經驗的人，苦惱之際，家人建議他向台南就業中心尋求協助，後來經由就服員推介，進入濕盟工作，讓他能發揮自身設計與插畫專長，結合濕地生態知識製作文宣，為單位行銷注入新的能量。

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「這份工作讓我找回熱情與自信」，喜歡接觸人群的李冠達時常會帶領學童進行生態體驗，讓民眾透過親水活動，感受溼地自然。他說，二仁溪近年努力整治，生態已逐漸回復，目前紅冠水雞、小白鷺等水鳥常會在此現蹤，看見復育的寶貴成果；未來李冠達要持續利用繪畫專業與濕地生態知識結合，帶領大眾以不同角度了解濕地生態，寓教於樂，讓民眾瞭解河川永續保育的重要。

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署在轄區推動多元就業方案，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅協助地方創生，也創造就業機會，像冠達就是一個相當成功的案例，可以讓更多優秀青年在社區被看見，他也鼓勵青年深耕地方，有需求都可向雲嘉南分署轄下各就業中心洽詢。

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