8年級生李冠達多元就業變身濕地插畫家　水鳥入畫引共鳴

▲台灣濕地保護聯盟執行秘書李冠達，利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上行銷，獲得不少人共鳴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



84年次的李冠達從小對繪畫美工有興趣，返鄉後透過勞動部台南就業中心推介到台灣濕地保護聯盟，擔任多元就業計畫進用人員，原本負責導覽解說開發商品業務，因表現優異成為執行秘書，他利用繪畫與美工專業將水鳥入畫，可愛插畫風格運用在明信片與DM文宣上，獲得不少人共鳴，也為溼地生態行銷注入新風貌。

成立於1996年的社團法人台灣濕地保護聯盟，以濕地保育、生態調查、教育宣導為主要任務，近年設置二仁溪故事館，並申請勞動部多元就業方案，積極推廣生態導覽、獨木舟體驗活動，該聯盟秘書長鄭仲傑說，冠達工作表現優秀，很開心他能用設計專業讓民眾看見濕地的不同面貌，不少人透過他溫暖的筆觸認識濕地之美。