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「學甲濕地、甲咱作陣」　台南環保淨灘活動受好評

▲台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動，參與人員強調要守護學甲濕地美麗的生態之美，讓黑面琵鷺有個乾淨的家，農業局保育科長朱健明及生態保育學會理事長邱仁武都呼籲大家共同來維護學甲濕地生態環境。

▲台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學甲濕地生態園區位於學甲急水溪灘地，連續11年紀錄到號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」棲息，而且擁有全台濕地少見的灰胸秧雞以及相當罕見的台灣招潮蟹，生存資源相當豐富，很值得大家來共同維護濕地生態。

農業局保育科長朱健明指出，舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動，希望讓更多人能夠一步一腳印，認識學甲濕地生態園區的生態環境，加強推廣環境教育，並且認識多樣化生物的棲息與成長。

▲台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署第11岸巡隊官兵、嘉義縣義竹國中校長蔣佳樺帶教師團隊與義竹國中校友會、學甲區新榮社區計畫執行人王紋紋率社區民眾、宅港國小主任陳美惠、蔡宗軒、張瑞娟帶領學生小朋友、台南市社區觀光關懷協會理事盧炳志及生態保育學會會員一起參與學甲生態園區淨灘活動，一行人從學甲濕地生態園區向急水溪北側堤防出發，沿途欣賞蘆葦叢、紅樹林及數萬隻招潮蟹橫行等生態景色，在急水溪堤防處開始淨灘，撿拾塑膠袋、雜物、雜草及保麗龍等120公斤的垃圾，學甲清潔隊協助搬運乾淨。

▲台南市生態保育學會2日號召近百位社區民眾、老師學生及海巡官兵，在學甲濕地生態園區舉辦「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義竹國中校長蔣佳樺，在泥地上，手伸得長長的把水筆仔樹叢裡的垃圾拉出來，她表示，原本以為潮間帶最多的是水筆仔 海茄冬 招潮蟹等動植物，沒想到還有不少的人為垃圾，在泥地在樹上在草叢裡。

20多個扁扁的垃圾袋在大家齊心合力下變得一鼓鼓的一袋袋，與會人員強調讓即將到來的黑面琵鷺有1個乾淨的家。

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