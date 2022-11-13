台南將軍喜迎嬌客　諾氏鷸連續7年造訪將軍濕地度冬

▲台南市野鳥學會鳥友李正峰，在台南將軍濕地拍到了諾氏鷸，根據ebird資料庫，諾氏鷸已經是連續第7年在這片濕地被記錄到，第一團國外賞鳥團到將軍濕地，一探這些東亞地區的珍貴稀有水鳥。（圖／李正峰 、 Richard Foster攝）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會鳥友李正峰，在台南將軍濕地拍到了諾氏鷸，根據ebird資料庫，諾氏鷸已經是連續第7年在這片濕地被記錄到，沒有一年缺席，而且多數時候都是一隻。

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台南市野鳥學會理事長潘志遠在臉書指出，這隻諾氏鷸出現的時間大多是10月底11月初，一直待到隔年4月才離開台灣北返，即使沒有使用衛星發報器追蹤，但因為全台灣整個冬天絕大多數只有這一隻的記錄，非常有可能就是同一隻個體每年都來同一處濕地。候鳥對於棲地的忠誠度，真的是非常令人驚訝。

除了諾氏鷸以外，台南鳥會最近在將軍濕地也記錄到國際瀕危物種的紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸、黑面琵鷺等等水鳥，牠們和諾氏鷸一樣，年年選擇在此度冬。

潘志遠表示，前幾天，鳥導理查Richard Foster已經帶領台灣疫情爆發後的第一團國外賞鳥團到將軍濕地，一探這些東亞地區的珍貴稀有水鳥。這群英國鳥友看到了諾氏鷸這種全球僅剩不到1500隻的水鳥，非常興奮。根據近年的調查資料，將軍濕地這片廢棄的鹽灘地是台灣西南沿海非常重要的濕地。所以台南鳥會在今年4月底，連同幾個關注廢棄鹽灘地的民間社團，一起向國產署認養這些鹽灘地，其中台南鳥會認養的區域就是將軍濕地，希望能透過民間與政府單位的力量，一起合作保護這些國際矚目，而且對生態很重要的濕地。