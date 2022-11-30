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蘋果第3間直營店選定台中？知情人士點頭　果粉狂喊「設在這裡」

▲▼蘋果直營店,遠百信義A13,信義區,Apple旗艦店,Apple信義A13,遠東百貨,百貨公司,週年慶,逛街,人潮,人流,解封,百貨零售業,血拼,購物,商場,消費,買氣,商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲蘋果直營店有望進軍台中！（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果第3家直營店有望展店至台中！近日網友搜尋求職頁面時，發現跳出「台中」的選項。對此，一票果粉們狂猜直營店落角地點，「滿有可能三井，三井差不多快開幕」、「可能是三井吧，又靠近火車站」。不過官方尚未做出回應，但有知情人士點頭表示會開，但時間點未定。

打開蘋果求職網站，可發現「TW-專員」職缺中，除了台北的選項之外，只要打「台」的字樣後，第二列竟跳出「台中,台灣,台灣」的選項，不過點進去後，頁面卻顯示「找不到結果」。

儘管官方尚未證實相關消息，但果粉們已在PTT「iOS板」暴動討論，「綠園道那邊似乎最有可能吧，還以為高雄應該會先開的，這樣中部的果迷就不用再北上啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲選項跳出台中。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼蘋果直營店,遠東大遠百A13,信義區Apple旗艦店。（圖／記者李毓康攝）

▲中部果粉嗨喊，不用跑台北直營店取貨了。（圖／記者李毓康攝）

不過多數人網友猜測，第3家直營店可能會選在「三井LaLaport購物中心」，預計12月12日正式開幕，「說不定在東區三井」、「滿有可能三井，三井差不多快開幕」、「可能是三井吧，又靠近火車站」、「東區三井不錯阿，交通方便，綠園道也還可以」。

果粉們也期待喊話，「希望明年iPhone 15能在台中直營取貨了」、「身為台中人非常期待，有一家總是好的」、「直營店光取貨、教學、原價維修就贏很多了」、「新竹羨慕哭」、「身為台中人搭高鐵去台北直營店，取過三次貨」。

驚喜的是，留言串中有知情人士爆料，「問了任職美國蘋果大學同學，查證會開，但時間點未定。希望能跟日本蘋果那樣，是玻璃展示旗艦店，且一樣有質感裝潢和擺設」。

▼知情人士透露，真的會開第3間直營店，但時間未定。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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