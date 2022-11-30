今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

▲蘋果推出全新的Replay設計。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Music 推出重新設計的 Replay，可以瞭解自己最喜愛的歌曲、藝人、專輯、類型等項目。蘋果表示，在2022 年，聽眾比以往更深入探索新聲音、新語言和新類型。

負責 Apple Music 和 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示，首次推出 Replay 時，想進一步開發這個體驗，讓它對訂閱者而言更有特色、更個人化、更獨一無二。Replay 把全年欣賞的音樂變得像原聲帶一般。能夠回到當時，再次重溫有意義和難忘的時刻。

2022 年的新功能是完善的年終體驗，其中包括更豐富的聆聽洞察資料，以及完全個人化的精彩集錦等新功能。使用者可以瞭解自己的最喜愛歌曲、最喜愛專輯、最喜愛藝人、最喜愛類型等項目。超級樂迷甚至可以查看自己是否名列最喜愛藝術家或類型的前 100 名聽眾。

12 月 31 日前，Apple Music 聽眾可以持續查看 Replay，看看 2023 年開始之前，自己的收聽模式是否發生變化；而新的一年開始時，繼續收聽 Apple Music，可每週探索和分享 2023 年的新洞察資料。

只要至 music.apple.com/tw/replay 並以用於 Apple Music 的 Apple ID 登入，播放精彩集錦，或滾動頁面以獲取更詳細的洞察資料。

Apple Music 也揭曉其年終排行榜，聚焦 2022 年的熱門歌曲、熱門 Shazam 辨識歌曲、熱門健身歌曲和閱讀次數最多的歌詞。The Kid LAROI 和 Justin Bieber 合作的作品〈STAY〉在 2022 年熱門歌曲榜單中排名第一。於 2021 年夏季推出的〈STAY〉驚人地蟬聯「每日 Top 100：全球」51 天，並在 2022 年全年持續表現亮眼。〈STAY〉自推出以來從未跌出「每日 Top 100：全球」榜單，並在全球 69 個國家和地區登上「每日 Top 100」第一名。