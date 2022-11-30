　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

▲蘋果推出全新的Replay設計。（圖／取自蘋果）

▲蘋果推出全新的Replay設計。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Music 推出重新設計的 Replay，可以瞭解自己最喜愛的歌曲、藝人、專輯、類型等項目。蘋果表示，在2022 年，聽眾比以往更深入探索新聲音、新語言和新類型。

負責 Apple Music 和 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示，首次推出 Replay 時，想進一步開發這個體驗，讓它對訂閱者而言更有特色、更個人化、更獨一無二。Replay 把全年欣賞的音樂變得像原聲帶一般。能夠回到當時，再次重溫有意義和難忘的時刻。

2022 年的新功能是完善的年終體驗，其中包括更豐富的聆聽洞察資料，以及完全個人化的精彩集錦等新功能。使用者可以瞭解自己的最喜愛歌曲、最喜愛專輯、最喜愛藝人、最喜愛類型等項目。超級樂迷甚至可以查看自己是否名列最喜愛藝術家或類型的前 100 名聽眾。

12 月 31 日前，Apple Music 聽眾可以持續查看 Replay，看看 2023 年開始之前，自己的收聽模式是否發生變化；而新的一年開始時，繼續收聽 Apple Music，可每週探索和分享 2023 年的新洞察資料。

只要至 music.apple.com/tw/replay 並以用於 Apple Music 的 Apple ID 登入，播放精彩集錦，或滾動頁面以獲取更詳細的洞察資料。

Apple Music 也揭曉其年終排行榜，聚焦 2022 年的熱門歌曲、熱門 Shazam 辨識歌曲、熱門健身歌曲和閱讀次數最多的歌詞。The Kid LAROI 和 Justin Bieber 合作的作品〈STAY〉在 2022 年熱門歌曲榜單中排名第一。於 2021 年夏季推出的〈STAY〉驚人地蟬聯「每日 Top 100：全球」51 天，並在 2022 年全年持續表現亮眼。〈STAY〉自推出以來從未跌出「每日 Top 100：全球」榜單，並在全球 69 個國家和地區登上「每日 Top 100」第一名。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

iPhone 15曝光！這項功能大躍進　人物逆光也清晰

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

iPhone 15曝光！這項功能大躍進　人物逆光也清晰

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

3C家電熱門新聞

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

郭明錤：iPhone 14 Pro恐少2千萬支

iPhone 15曝光！這項功能大躍進　人物逆光也清晰

讓手機再戰久一點！3C達人公開電池續航「維持100%」關鍵

中華電信Wi-Fi全屋通到哪攏誒通

全球最容易被破解密碼出爐　台灣人最愛用這三個字

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

更新LINE電腦版「字變超小」　3步驟秒解

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

LINE更新爆災情「當機+超耗電」！2招自救曝光

更多熱門

相關新聞

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

蘋果公佈 2022 年 App Store Awards 的獲獎作品，表揚年度優秀的 app 和遊戲，包含創新的社交 app《BeReal》 讓使用者一窺親友生活的真實樣貌。健身追蹤工具《Gentler Streak》幫助使用者在健身和休息之間取得平衡，除此之外也有多款遊戲上榜。

路透：蘋果中國製造跌破4成　料加速撤出

路透：蘋果中國製造跌破4成　料加速撤出

他趁黑五「瘋買300支iPhone」結帳完秒被搶！損失近300萬

他趁黑五「瘋買300支iPhone」結帳完秒被搶！損失近300萬

富士康鄭州廠產能大降！　外媒：蘋果連14季成長恐告吹

富士康鄭州廠產能大降！　外媒：蘋果連14季成長恐告吹

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

為摺疊機鋪路？蘋果新專利螢幕能「自我修復」

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面