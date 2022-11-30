　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

亞太5G收訊差「害他損失百萬交易」　台中男求償226萬不成原因曝

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲台中一廖姓男子經常在地下室使用手機，因覺得亞太提供的5G服務收訊不良，害他在業務上少賺165萬，上法院怒告電信公司。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一廖姓男子申辦亞太電信月租費599元的5G方案，他不滿在地下室使用該門號時收訊太差，認為亞太應賠償他因通話訊號不良，業務工作上少賺的165萬元，並返還他已繳納的月租費及加值服務費，再賠他60萬元精神撫慰金，提告共向亞太求償226萬餘元。台中地院審理，認為電信合約上已載明「訊號品質、上網快慢，會因地點、使用人數等因素而有差異」，廖男明知自己會在地下室使用，仍簽名同意合約條款，就不該事後為此求償，判他敗訴。

判決指出，廖男從遠傳攜碼跳到亞太，於去年6月19日簽訂「5G無限可能NEW(599/799)NP免預繳自由選方案30期」，月租費為每月599元。廖男認為，亞太提供的5G品質和合約不符，他通訊時經常發生通話斷斷續續或中斷，導致他因無法聯繫客戶，在業務上損失165萬元，他因信用權受損，再求償60萬元精神損害金，並要求亞太還他從去年8月至今年7月間繳納的月租費共7773元，以及購買手機差額費用1990元，另外，亞太也騙他申辦加值服務，要還他709元，總共向亞太電信求償226萬472元。

全案審理時，亞太電信表示其服務符合國家通訊傳播委員會規定，且契約上有約定，門號會因使用地點不同、使用人數多寡等因素，有通信品質強弱、上網速率快慢的差異，他們也未曾保證客戶在所有地點皆可收到訊號，或都能達到最佳通信品質及上網速率，提供給廖男的電信服務並無瑕疵。

法官認為，電信契約上已載明「行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異」、「如於室内使用，因受建物遮蔽效應及室内裝潢影響，收訊品質及連線速率，可能會不如室外，甚至收不到信號」等文字，而廖男明知自己會在地下室使用，仍簽名同意這些條款，就不能以通訊不佳為由求償，或因此要求解約返還月租費或賠償手機差額。

法官指出，在加值服務方面，合約也載明「本專案同時申辦『Gt TV 電視館』...等加值服務，...隨每期電信帳單中收取...」，廖男既簽約，就表示同意申辦服務，並無受到詐欺，判他敗訴，此外，廖男還得繳納2萬3374元的裁判費，全案還可上訴。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
三星2022供應鏈出爐　4台廠續留「1家遭移除」
快訊／江澤民上海病逝！　死因曝光
江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外
快訊／江澤民病逝　享耆壽96歲
陳其邁代理黨主席！　他讚「1舉動」超越蔡英文
板橋3屁孩衝進日本料理店！　圍毆狂砍16歲少年
世足D組終戰！運彩最高賠率500　20歲男豪擲5萬押這隊
致電邀約一起罵政府？　陳明文轟館長「胡說八道」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中油包商內戰！7人棍棒互毆爆頭　3人緊急送醫...4嫌到案

亞太5G收訊差「害他損失百萬交易」　台中男求償226萬不成原因曝

國小是資優生長大卻縱火　全因這句話！法官判免囚原因曝

板橋餐廳濺血！好友指責他劈腿　3屁孩闖店砍人下場曝

辣妹騎友無照改裝「勁戰」遭攔查　全身黑衣超辣裸背吸睛

躲天花板也沒用！南港廢棄工廠竊電纜　2賊藏雙溪山區栽了

「佬瀨茶棧」網路販毒2賣家被釣出　女放生男伴飛車逃逸遭壓制　

通緝犯遇攔檢拔腿狂奔　熱心騎士「正義右腳」一掃...助警逮人

快訊／板橋大觀路床墊工廠火警　濃煙竄天驚悚畫面曝

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

快訊／中油包商內戰！7人棍棒互毆爆頭　3人緊急送醫...4嫌到案

亞太5G收訊差「害他損失百萬交易」　台中男求償226萬不成原因曝

國小是資優生長大卻縱火　全因這句話！法官判免囚原因曝

板橋餐廳濺血！好友指責他劈腿　3屁孩闖店砍人下場曝

辣妹騎友無照改裝「勁戰」遭攔查　全身黑衣超辣裸背吸睛

躲天花板也沒用！南港廢棄工廠竊電纜　2賊藏雙溪山區栽了

「佬瀨茶棧」網路販毒2賣家被釣出　女放生男伴飛車逃逸遭壓制　

通緝犯遇攔檢拔腿狂奔　熱心騎士「正義右腳」一掃...助警逮人

快訊／板橋大觀路床墊工廠火警　濃煙竄天驚悚畫面曝

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

嘉義市花海生活節12／10登場　20公頃花海任你遊

孫興慜台灣版！　大批網友驚「以為是阿翰」他親證：脫衣就是這樣

灑滿海量蔬菜不手軟！桃園「柴氏蔥油餅」先炸後煎香氣十足

墨國拳王槓上梅西！「竟敢用我們球衣掃地」　他還原真相：是我的

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

希望英國隊奪冠　22歲女球迷發「最辣祭品文」 ：裸體直播24小時

帶領松下電器翻身！前社長「中村邦夫」逝世　享壽83歲

8年級生李冠達多元就業變身濕地插畫家　水鳥入畫引共鳴

快訊／中油包商內戰！7人棍棒互毆爆頭　3人緊急送醫...4嫌到案

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

社會熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

求歡被妻拒絕8次　丈夫硬來下場GG

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

台南市政大樓驚傳墜樓案男子當場死亡

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

即／冷血勒斃馬國女大生　今移送法院審理

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

男童遭虐慘死　無照保母夫妻下場曝

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車擋風玻璃全毀

捷克駐台官員被控性侵女大生　兩度不起訴

館長大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨：支持偵辦

萬芳交流道事故！19歲女撞翻外側車

更多熱門

相關新聞

第3間蘋果直營店選定台中？果粉嗨許願「設在這裡」

第3間蘋果直營店選定台中？果粉嗨許願「設在這裡」

蘋果第3家直營店有望展店至台中！近日網友搜尋求職頁面時，發現跳出「台中」的選項。對此，一票果粉們狂猜直營店落角地點，「滿有可能三井，三井差不多快開幕」、「可能是三井吧，又靠近火車站」。不過官方尚未做出回應，但有知情人士點頭表示會開，但時間點未定。

小王要人妻傳私密特寫　嗨喊「這姿勢在等我」

小王要人妻傳私密特寫　嗨喊「這姿勢在等我」

一中西門町透天厝法拍　租金報酬上看2.6%！專家一看：不單純

一中西門町透天厝法拍　租金報酬上看2.6%！專家一看：不單純

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

關鍵字：

亞太5G台中

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面