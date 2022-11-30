亞太5G收訊差「害他損失百萬交易」　台中男求償226萬不成原因曝

▲台中一廖姓男子經常在地下室使用手機，因覺得亞太提供的5G服務收訊不良，害他在業務上少賺165萬，上法院怒告電信公司。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一廖姓男子申辦亞太電信月租費599元的5G方案，他不滿在地下室使用該門號時收訊太差，認為亞太應賠償他因通話訊號不良，業務工作上少賺的165萬元，並返還他已繳納的月租費及加值服務費，再賠他60萬元精神撫慰金，提告共向亞太求償226萬餘元。台中地院審理，認為電信合約上已載明「訊號品質、上網快慢，會因地點、使用人數等因素而有差異」，廖男明知自己會在地下室使用，仍簽名同意合約條款，就不該事後為此求償，判他敗訴。

判決指出，廖男從遠傳攜碼跳到亞太，於去年6月19日簽訂「5G無限可能NEW(599/799)NP免預繳自由選方案30期」，月租費為每月599元。廖男認為，亞太提供的5G品質和合約不符，他通訊時經常發生通話斷斷續續或中斷，導致他因無法聯繫客戶，在業務上損失165萬元，他因信用權受損，再求償60萬元精神損害金，並要求亞太還他從去年8月至今年7月間繳納的月租費共7773元，以及購買手機差額費用1990元，另外，亞太也騙他申辦加值服務，要還他709元，總共向亞太電信求償226萬472元。

全案審理時，亞太電信表示其服務符合國家通訊傳播委員會規定，且契約上有約定，門號會因使用地點不同、使用人數多寡等因素，有通信品質強弱、上網速率快慢的差異，他們也未曾保證客戶在所有地點皆可收到訊號，或都能達到最佳通信品質及上網速率，提供給廖男的電信服務並無瑕疵。

法官認為，電信契約上已載明「行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異」、「如於室内使用，因受建物遮蔽效應及室内裝潢影響，收訊品質及連線速率，可能會不如室外，甚至收不到信號」等文字，而廖男明知自己會在地下室使用，仍簽名同意這些條款，就不能以通訊不佳為由求償，或因此要求解約返還月租費或賠償手機差額。

法官指出，在加值服務方面，合約也載明「本專案同時申辦『Gt TV 電視館』...等加值服務，...隨每期電信帳單中收取...」，廖男既簽約，就表示同意申辦服務，並無受到詐欺，判他敗訴，此外，廖男還得繳納2萬3374元的裁判費，全案還可上訴。