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社會 社會焦點 保障人權

小王要人妻傳私密特寫　嗨喊「這姿勢在等我」！綠帽夫怒告

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲台中一男子偷吃人妻，還要人妻傳私密處特寫給自己，要求「越淫蕩越好」。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一旅遊業男子阿偉(化名)偷吃人妻，要她傳私密處特寫「越淫蕩越好」，觀賞後還興奮表示「這姿勢不就是在等我嗎」，兩人也於今年同遊花蓮、共宿飯店，人妻吃完避孕藥後身體不適，抱怨阿偉「做愛時不溫柔、沒有交流」，阿偉則哄她「多做幾次才可能找到交流感」。人夫看到這些訊息後發現自己綠了，氣炸對阿偉提告求償50萬元。台中地院審理，認為阿偉侵害配偶權，應賠償36萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他結婚2才年多，妻子就出軌阿偉，阿偉暱稱妻子「可愛的甜甜」、「親害的甜」，妻子也回傳私密處照片給他，今年6月兩人還到花蓮遊玩，阿偉甚至要妻子吃避孕藥，並在大飯店發生性行為。他發現兩人姦情後痛苦不已，要向阿偉提告求償50萬元。

法官查閱阿偉和人妻的訊息，阿偉表示「想看妳洗澡」、「我無時無刻都在偷看妳任何部位」、「我要可以看見寶的樣子，還可以看見妳在X穴穴的。越淫蕩越好。...我要看。妳現在拍妹妹特寫給我看」，人妻也馬上自拍傳照，讓阿偉看了興奮說：「一大早為什麼要偷偷玩。這姿勢不就是在等我嗎」等鹹濕對話。

另外，訊息顯示兩人在花蓮行後，人妻抱怨她吃藥頭暈，但阿偉都沒有隻字片語關心她，上床時「並沒有交流，也沒有溫柔可言」，阿偉還哄她說「關於做愛的時候沒有交流，感受不到愛這回事。這個有點籠統，有點虛幻。在一般的情況來說，如果有這方面的問題，兩個人可能是要多做幾次才可能會找到兩個人所謂的交流感或是恩愛感。」、「而且我們之前一開始不就說了，做的時候我要虐待妳喔，妳不是也說來阿，看誰虐待誰。所以我以為我們有在交流的。」等語，法官認為2人對話有濃厚性暗示，且有發生過性行為，已侵害人夫配偶權，審酌阿偉月薪約5至6萬元，判他應賠償36萬元，全案還可上訴。

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