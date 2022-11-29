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「2023台東跨年晚會」名單出爐　比莉、周湯豪、盧廣仲都在這裡

▲2023台東跨年晚會，由比莉、周湯豪壓軸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東跨年晚會，由比莉、周湯豪壓軸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

再過1個月就要迎接新的一年，台東今年的跨年晚會卡司陣容堅強華麗，縣長饒慶鈴29日公布跨年最後壓軸卡司名單，邀請到「最潮流母子檔巨星」比莉、周湯豪助陣，剛在台北小巨蛋舉辦萬人演唱會的Nick周湯豪把小巨蛋化身萬人夜店趴的他，這次帶著媽媽比莉獨家獻唱給台東，誓言將會有超大陣仗規格演出。

台東縣政府以「東漂去旅行」為主題舉辦2023跨年演唱會，在12月31日晚間6點於台東市海濱公園熱鬧開唱，打造全台最強跨年演唱會，表演陣容包括3大男神青峰( 吳青峰)、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、2大女神家家（Jia)、林愷倫 Karencici，以及Matzka、Suming 舒米恩、Zooey Wonder 黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、高偉勛、那屋瓦少女隊、Hijay等實力歌手，晚會並由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔綱。

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饒慶鈴也宣布一個好消息，受到0918地震影響中斷的台鐵花東線玉里到富里路段，將於12月28日全線恢復通車，並於11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，12月2日開放元旦假期疏運訂票服務。

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