陳其邁代理黨主席！　他讚「1舉動」超越蔡英文

▲陳其邁今被推舉代理民進黨主席。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者邱晟軒／台北報導

民進黨在九合一大選兵敗如山倒，總統蔡英文26日宣布辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席，並在今天下午舉行記者會發表談話。對此，媒體人黃揚明大讚陳其邁讓媒體問到飽，直呼「終於有民進黨主席願意公開讓媒體提問！」

黃揚明在臉書發文表示，今天這場轉述會議，陳其邁開放現場媒體提問「問到飽」，此舉是2020年12月12日以後，終於有民進黨主席願意公開讓媒體提問。他也提到「不過，蔡英文總統累計不給媒體公開提問的天數，已累積至718天。」

▲蔡英文26日晚間舉行地方公職人員選舉結果記者會，宣布請辭黨主席職務。（圖／記者李毓康攝）

事實上，黃揚明過去就不斷針對「蔡英文不接受媒體訪問」提出質疑。他曾表示，蔡英文上一次接受媒體聯訪是在2020年12月12日「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」，後來多是接受本土媒體及外國媒體的專訪，若是公開行程，記者也只能向總統喊話，但沒有機會獲得回應。

最近一次蔡英文在媒體前露面，即是11月26日九合一敗選當晚，蔡英文召開記者會宣布請辭黨主席，不過最後她仍舊未接受媒體聯訪，而是在聲明完畢後，隨即轉頭離開現場，黃揚明當時就指出，「蔡英文還是不接受媒體提問。」

▼陳其邁今被推舉代理民進黨主席。（圖／記者呂晏慈翻攝）