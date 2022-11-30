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快訊／陳其邁2度深深鞠躬！　「謝謝選民給我們反省的機會」

▲▼民進黨代理黨主席陳其邁。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲民進黨代理黨主席陳其邁今天鞠躬感謝選民。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022年九合一選舉慘敗，高雄市長陳其邁30日被推舉為代理黨主席，他會後舉行記者會公布自己3項重要任務，並預告將在明年1月中完成主席補選，且自己不會登記參選。陳其邁會末說，「我們選的不好，我也深深一鞠躬，感謝所有選民，在這次給我們反省的機會，我們會深刻的檢討、謙虛地面對民意，謝謝大家」，隨後他走下發言台，對著媒體鏡頭兩度深深鞠躬。

陳其邁今天在中常會後發表談話，曝光自己擔任代理主席的3個重要工作：一是徹底檢討，今天中常會已由桃園市長鄭文燦擔任檢討小組召集人；二是未來嘉義市長選舉和台北市立委補選；三是公正辦理黨主席補選，估將在明年1月中完成。

陳其邁表示，面對選舉的敗選，民進黨需要面對國際變局、深化改革、貼近民意，還有很多努力的空間，民進黨過去其實也有敗選，不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭，沒有徹底檢討，民進黨不會贏得人民的信任，民進黨要了解身為執政黨所應負起的責任，接下來由鄭文燦負責的檢討小組將即刻進行，在新的黨主席在1月產生後，將會面對黨務改革和未來大選團結的角色，讓民進黨重新贏得人民的信任。

至於檢討小組是否設定提出檢討報告的時程？陳其邁說明，希望能夠徹底檢討，不管是在黨務部門、地方黨部，大概會在各縣市舉辦座談，鄭文燦也會親自聽取大家的意見，預計下周中常會將提出檢討期程和報告，「給他一點時間」。他並指，每個人都要扛起責任也要負責，所以每個人都要檢討敗選的原因。

媒體另關注，據報載，總統蔡英文在檢討會中提出，選民不希望民進黨一黨獨大的說法？陳其邁回應，台灣的民主其實非常成熟，監督制衡已經是常態，每次選舉都會有贏也有輸，不管是在議會或立法院裡面，監督制衡就是在野黨，投票就是選民對於兩大政黨、政治人物最大的監督，他還是要強調，選舉輸了一定有很多原因，這個是民進黨要謙虛、誠實的面對及解決問題，「沒有徹底的檢討，就沒有下一次的選舉，這是很現實的問題，也是民主的可貴。」

媒體追問，黨主席補選人選是否將由各派系推舉人選，避免撕裂感情？陳其邁說，選舉不會撕裂感情啦，而是會更好，不管程序怎麼樣，最後就是黨員投票，假若人選不好黨員也不會支持。他也說，他不會參與黨主席補選，因為市政很忙。

▲▼民進黨代理黨主席陳其邁。（圖／記者呂晏慈翻攝）

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