為苗栗縣長敗選負責　劉政鴻請辭國民黨縣黨部主委

記者蔡文淵／苗栗報導

這次苗栗縣長選舉由無黨籍的鍾東錦當選，國民黨提名的謝福弘得票排名第四，縣黨部主委、前縣長劉政鴻今天受訪表示，他於11月26日投開票當天晚上就向國黨民黨秘書長黃健庭請辭，強調為敗戰負責。

▲苗栗縣長選舉由無黨籍鍾東錦當選，國民黨縣黨部主委劉政鴻26日晚上8點就向秘書長黃健庭請辭，為敗選負責。（圖／記者蔡文淵翻攝）

下屆苗栗縣長選舉結果，無黨籍當選人鍾東錦12萬4603票，民進黨落選人徐定禎9萬1260票，時代力量落選人宋國鼎3萬9347票，謝福弘3萬2026票，5名參選人中落居第4，得票率僅10.96%，創國民黨史上最低。

鍾東錦因違紀參選，遭國民黨開除黨籍，今年7月17日被卸任主委，劉政鴻臨危受命上任主委，也是謝福弘選縣長的主要操盤手，11月26日下午4點投票結束，劉政鴻在競選總部觀看開票，謝福弘票數一路落後，且被拉開差距，劉政鴻心情沉重。

劉政鴻受訪時，證實11月26日晚上8點就已口頭向黃健庭請辭，後續黨中央要如何處理？他並沒有過問，也沒有建議人選，劉政鴻表示，他要為敗戰負責、沒有眷戀，留下要發給黨工3個月的薪水，讓黨中央有緩衝期間，可以處理後續接任主委等問題。

劉政鴻說，徐耀昌縣長違紀為鍾東錦站台考紀會已審查通過，靜待黨中央處置，縣議員違紀助選部分，當初黨中央指示選後處理，既然辭了主委，他就不再過問。



▲劉政鴻26日在縣黨部觀看電視播出開票過程，面色凝重。（圖／記者蔡文淵攝）