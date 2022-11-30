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北市殯葬處爆貪瀆！前副處長「收賄數十萬」漏夜偵訊　業者20萬交保

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，業者陳永傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市殯葬處副處長王文秀貪污案，涉嫌行賄的業者陳永傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀2019年經手二殯停車場標案、受理業者申請興建生命紀念館案時，涉嫌分別收受業者行賄共計數十萬元。台北地檢署19日指揮廉政署兵分17路搜索，並約談王女以及前殯葬處課長歐陽更生等7人，其中2名涉嫌行賄的業者分別被諭令以20萬元、5萬元交保候傳，王女仍在漏夜偵訊中。

現已調職台北市文山區主任秘書的王文秀，3月間就因涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，遭檢察官搜索約談。當時檢方向法院聲請羈押王文秀，結果法院裁定60萬元交保，王文秀離開法院時，還對採訪媒體表示自己是無辜的。

▲▼台北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，泰翔保全負責人蕭德銘。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰翔公司負責人蕭德銘5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

不過，專案小組根據首波行動中扣得的手機，分析發現王文秀另外在經手北市二殯停車場標案時，疑似透過中間人收取泰翔公司的業者賄賂。另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄，希望王女協助解決審核問題，但最後生命紀念館案申請案遭否准。

檢廉懷疑，王文秀在停車場、生命紀念館2案共收取數十萬元不法賄賂，29日發動對相關業者辦公處所等17處展開搜索，並以違背職務行收賄等罪嫌，約談王文秀、當時殯葬處課長歐陽更生，以及泰翔公司負責人蕭德銘、陳永傑，寶相閣負責人詹昆霖等業者等到案，其中蕭、陳深夜經檢察官訊問後，分別以5萬元、20萬元交保候傳。

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