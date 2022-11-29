大酸蔣萬安「掰不出東西」　王世堅：我當「蔣師」比「柯學家」輕鬆

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，由國民黨提名的蔣萬安當選台北市長，但28日被問及社子島、大巨蛋等市政難題時，蔣萬安卻未正面回應，不斷稱「謝謝」，台北市副市長彭振聲酸說，蔣萬安沒那麼快就能進入狀況。號稱「頭號柯黑」的民進黨台北市議員王世堅今（29日）更酸說，自己未來要當「蔣師」，而且比當「柯學家」還輕鬆。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅29日在台北市議會受訪，被問到過去有「柯學家」美名，接下來是否準備好當「蔣學家」？王世堅表示，「哦！我當『蔣師』會比當『柯學家』輕鬆！」自己看到28日媒體訪問蔣萬安時，蔣萬安一陣詞窮，好像對市政狀況還不是很了解，「我就覺得，是我當『蔣師』的時候了！」

王世堅強調，台北市長柯文哲討厭歸討厭，但確實有兩下子，「柯文哲智商很高，而且柯文哲市政怎麼問都問不倒。」同樣8年前勝選謝票時，媒體訪問當年的未來市長柯文哲時，柯文哲仍頭頭是道、信手捻來講一堆，包括五大弊案、內湖交通等。

王世堅認為，雖然心裡知道柯文哲都是瞎扯胡掰，但至少掰的很像真的，「問題是我們新任市長（蔣萬安），連掰都掰不出個東西，所以我要好好當『蔣師』，且當『蔣師』會比『柯學家』容易多了。」

▼國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊。（圖／記者湯興漢攝）