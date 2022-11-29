北市殯葬副處長貪瀆連環爆　經手停車場與生命紀念館案...都收賄

▲前台北市殯葬管理處副處長王文秀（右）涉嫌違背職務收賄罪，2度遭檢察官搜索約談。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀，先前才因涉嫌圖利廠商取得「電子輓聯設備」等標案遭約談，還差一點被收押進看守所，專案小組持續追查發現，王女另外涉嫌在2019年間，在經手二殯停車場標案，以及受理業者申請興建生命紀念館2案時，收受數十萬賄款，台北地檢署19日指揮廉政署兵分17路搜索，並約談王女等7名行收賄被告到案。

現已調職台北市文山區主任秘書的王文秀，先前因為涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等採購資訊，洩漏給特定廠商，並護航廠商取得標案，檢察官3月間懷疑其中有不法利益交換，3月間首度依違反《貪污治罪條例》圖利罪嫌約談王後，向法院聲請羈押，結果王文秀獲得法院裁定60萬元交保後，還對採訪媒體表示自己無辜。

但專案小組根據扣得的手機，分析發現王文秀另外在殯葬處任職期間，在經手北市二殯停車場標案時，疑似透過中間人收取業者賄賂，藉此護航業者得標，另外有民間業者申請興建生命紀念館時，但因緊鄰道路寬度等問題卡關，業者涉嫌拿現金行賄，希望王女協助解決審核問題。

檢廉懷疑，王文秀在停車場、生命紀念館2案共收取數十萬元不法賄賂，29日發動對相關業者辦公處所等17處展開搜索，並以違背職務行收賄等罪嫌，約談王文秀、當時殯葬處課長、以及相關業者等7名被告和相關證人到案，釐清案情。