還沒氣消？柯文哲暴怒後取消媒體訪問　下午現身「避回4問題」

記者袁茵／台北報導

北市府上週向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書覆議案，28日遭到議會直接1分鐘被否決，打臉即將卸任的柯市府，使台北市長柯文哲29日上午大罵副市長彭振聲、警察局長楊源明，氣到取消原訂下午的媒體聯訪。柯文哲下午要前往交通會報前夕，看見大批媒體仍守候在外面，但並未回應任何問題即進入會議室。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

由於柯文哲取消媒體訪問行程，下午2時才從市長室方向走到會議室，準備進行視訊的交通會報；只見大批媒體們在靠南區的門口守候，並不斷詢問「市長你那麼生氣是因為覆議案嗎？」、「市長為什麼下個月要突然去沖繩？有必要在最後一個月出訪嗎？」、「議員陳建銘說黨內偏袒黃瀞瑩，有這回事嗎？」、「黃珊珊要補選立委嗎？」等問題。

但柯文哲聽聞問題時，皆未給予回應，反而轉身向一旁的台北市副發言人魏佑任、魏文元比了拍照的手勢，並小聲地說了幾句話，不過因距離太遠，現場媒體皆未聽到內容。

柯文哲自21日至25日為了2022九合一大選輔選，向台北市政府告假一周之後，至今都沒有市政公開受訪行程，僅以民眾黨主席身份開記者會回應政治題目；而柯文哲原訂29日下午1時55分要在交通會報前受訪，但市府早上10時突然臨時通知取消，讓媒體一陣詫異。

據了解，取消媒體聯訪原因，是因柯文哲在29日上午晨會、市政會議時，聽聞警察局報告警用錄影監視器預算但書的覆議案遭否決，使柯文哲大暴怒，痛批副市長彭振聲、警察局長楊源明「還好意思大言不慚」。

而柯文哲也質疑府會聯絡人、警察局沒事先找議員溝通，且民眾黨唯一一席的台北市議員林國成也在場，應至少要表達清點人數，才不會連表決都沒表決，就直接1分鐘被否決掉。