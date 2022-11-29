籲蘇貞昌別戀棧！王世堅提陳建仁「有聖光」適合接任　總統推賴清德

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選於26日落幕，民進黨大敗僅守住5縣市，行政院長蘇貞昌也於第一時間口頭請辭，不過獲得慰留，然而綠營內部及支持者仍有不少換閣揆的聲音。民進黨台北市議員王世堅表示，蘇貞昌此刻是最應該負責的時候，但「真想走誰也留不住，真想賴誰也趕不走」，也籲下任行政院長應由前副總統陳建仁接下，2024總統人選則是賴清德。

王世堅29日在台北市議會受訪，被問到民進黨是否該大刀闊斧改革？王世堅表示，當然民進黨需要大刀闊斧的改革，其實國內每個政黨都要，每個政黨各有得失，民進黨身為中央執政黨，當然更知道這次的挫敗所帶來意涵。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅指出，總統蔡英文早在6年前就呼籲，黨內所有黨公職都應該謙卑謙卑再謙卑，這句話6年來有許多在朝院長、公職們沒有深刻聽進去，現在經過挫敗，相信這些倨傲的官員們會痛定思痛，「這是我們應該做的第一步，就是要謙卑謙卑再謙卑，永遠都要謙卑的對待社會，在人民面前，所有官職、公職都應該要謙卑。」

針對倨傲官員是否包括蘇貞昌？王世堅說，「蘇貞昌首當其衝是第一位，一切的傲慢，也是由他而起，他起了頭，當然上行下效所有院長、部長、各局處長等，所有官員公職或多或少帶有這種『僚氣』，所謂權力傲慢就是這樣來的。」而這是民進黨創黨精神最反對的。

王世堅提及，台灣本土化、民主化是靠2300萬人民世代努力而來，反對就是桀傲不遜，佔盡人民便宜又賣乖，「我想這些話，蘇貞昌應該要聽下去，他一定要聽下去，因為責任政治，本來就是蘇貞昌應該負責的時候，應該辭職鞠躬下台的時候。」這時候蘇貞昌下台可以展現風骨，可說是功成身退，留下美麗身影，讓全體國人尊敬、緬懷。

王世堅批評，這個時候還要硬拗在位子上，「如果是被社會逼走的話，那真的是夠難看了，我想蘇貞昌有其智慧，以蘇貞昌政治智慧，應該聽得懂這句話。」此時此刻離開，代表的是功成身退，社會上會留下好評，但若只是口頭請辭被慰留，「真想走，誰也留不住啦！真想賴，誰也趕不走。我希望不是後面這種情況。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

媒體追問，倘若蘇貞昌沒下台，蔡英文會不會跛腳？王世堅說，他害怕的不是蔡英文跛腳，憲法體制設計中，蔡英文擁有國家最高決策權，所以絕對沒有跛腳問題，現在他擔心的是在位權力者如何善用權力，讓台灣民主制度能夠推展於永久，尤其就黨內立場來看，比較擔心2024能否好好傳承，讓黨的執政好好永續。

王世堅認為，依照蔡英文的高度，追求的是歷史定位、歷史留名，「我認為蔡英文不會在乎剩下一年多的任期，她要如何好好在一年多任期交棒給最適合的繼任者，這個人選可以接下棒子跑完2024選戰，並獲得2300萬多數國人支持，這點是最重要的。」蔡英文打算這麼做，旁邊的人也希望不要再做其他雜念。

至於誰適合接任黨主席、行政院長？王世堅回應，行政院長是由總統任命，但他一直認為前副總統陳建仁具有高度聲望，「陳建仁有聖光，我認為這麼短暫期間當中，要駕馭各種不同意見，駕馭各派系首領們的看法，我覺得唯有陳建仁聖光一出，大家應該都會服從。」所以自己覺得短時間內是陳建仁最適合，但2024總統人選則是賴清德最適任。