館長怒槓林靜儀「搞清楚再洗地」　加碼點名1人：我FB被打入地獄

▲館長怒開直播。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢日前直播指控，民進黨後面就是黑道，且他當年受害的槍擊案，跟他們百分之一千有關係。話題越演越烈，民進黨立委林靜儀今在臉書反擊，表示館長所言有誤，氣得他開直播槓上林靜儀，「搞清楚再洗地。」

館長稍早在臉書直播怒喊，「我非常感謝民進黨立委林靜儀，從2020年8月22日我中槍到現在，超過了兩年，我罵了兩年，我不知道林靜儀醫師，我對她沒什麼印象，竟然有這個勇氣，我覺得她應該要跳旁邊一點，有勇氣把這東西PO出來，然後妳下面的觀眾又一群高潮。」

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館長表示，終於有除了陳姓立委外，另一個民進黨立委跳進這個坑，「林靜儀竟然貼一個當初受傷4個月就知道的事情，她PO的是中槍半年後進度，然後說有處理了，妳等著被我跟我粉絲打臉。」

不僅如此，館長還點名道，「陳柏惟當初被罷免的時候，我就是用我的臉書開罵，搞得我臉書變現在這個慘樣，整個被打入地獄。」

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