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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長指涉入槍擊案　民進黨重申非事實：嚴肅看待治安與黑道事件

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長指出，當年槍擊案與民進黨有關，民進黨嚴正澄清。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者陳家祥／台北報導

針對館長陳之漢近日於直播影射民進黨背後都是黑道一事，甚至與館長遭槍擊案有關的說法，民進黨發言人黃世杰29日表示，根據檢警偵辦進度，涉嫌館長槍擊案的關係人，皆已於二審分別受到司法判刑，館長在判決出爐後，也曾發文感謝檢警協助。

黃世杰強調，民進黨對於館長遭槍擊案一事，自始十分重視，更期盼司法積極偵辦。但所謂民進黨甚至蔡英文總統涉入黑道與館長遭槍擊案的說法，絕非事實，更不可能有此動機，特此澄清。

黃世杰指出，蔡英文和民進黨絕對不可能也沒有理由去涉入館長遭槍擊案一事，我們可以理解館長身為受害者的心情，也跟館長一樣期望司法能將犯人繩之以法。但對於特定說法指控民進黨背後相關人士都是黑道甚至涉入館長遭槍擊案一事，民進黨要再次重申此並非事實，相關被指涉的人士也都已對外澄清說明，盼外界詳查與釐清事實。

黃世杰強調，民進黨全力支持檢警偵辦追查，若有新的證據，也呼籲檢警應積極偵辦並讓真相早日水落石出。民進黨也要再次呼籲，民進黨對於治安事件與黑道涉入絕對是嚴肅看待，更不允許黑道入黨，民進黨也針對相關入黨審查機制也有建立查詢機制，以作為防弊之用。

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