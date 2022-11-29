挺高虹安社團變「罷免高虹安」帶風向？　民進黨：已具名檢舉

▲民進黨發言人李妍慧。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對選舉結束後，網路社群出現不少反串的社團，有擾亂民眾的意圖，民進黨發言人李妍慧29日呼籲特定人士不要用反串方式，於社群媒體用兩面手法，自導自演做政治操作，栽贓民進黨。民進黨也已具名立即向Meta檢舉，提醒民眾提高警覺。

九合一地方選舉剛結束，網路上即出現有關「罷免高虹安」的社團與粉絲專頁，但該社團前身是「高虹安後援會」。另也出現「Wecare桃園」粉專，卻對民進黨籍候選人酸言酸語，明顯是反串卻立刻被國民黨政治人物引用帶風向。

李妍慧表示，根據臉書公開資訊，「高虹安後援會」臉書社團於選後多次改名，曾改名「相挺林智堅」後援會，最後改成與「罷免高虹安」，這樣的社團改名，竟然還被台灣民眾黨拿來做官方的政治操作，栽贓給民進黨，企圖在選後製造對立。

李妍慧表示，高虹安未來即將上任新竹市長，民進黨也祝福高虹安上任後能兌現政見，為新竹市民帶來幸福。選後迄今，民進黨更沒有任何罷免的討論，相關網路操作絕非民進黨立場。

李妍慧也呼籲，特定人士選後就急於在社群媒體上，用改社團名稱的方式，栽贓、嫁禍給民進黨，顯然頗有居心，民眾遇到類似的社群媒體操作，應該要提高警覺，避免隨之起舞，避免觸法。

除了新竹以外，李妍慧也提醒，目前臉書上已經出現「Wecare桃園粉專」，不過仔細看內容就可以發現，內容多以反串的方式在稱讚張善政和攻擊鄭運鵬，並且立刻有國民黨政治人物轉發到粉專帶風向，謊稱是民進黨側翼所為，「請問民進黨側翼會去攻擊鄭運鵬嗎？」這樣的反串十分惡劣且演技拙劣，請民眾務必提高警覺。