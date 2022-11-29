「班班吃石斑」還有近3成學生沒吃到魚　漁業署：加強調度

▲漁業署擴大石斑魚加工量能，希望能盡快恢復正常供應。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班吃石斑」上路一個月就傳出因供貨量不足喊卡，雙北教育局都緊急通知學校更換營養午餐菜單，外界質疑政策跳票。行政院農委會漁業署今（29日）發布新聞稿澄清，並未發函到各縣市通知停止供貨，目前因石斑魚內外銷暢旺，供貨吃緊，將加強調度、擴大加工產能，強調政策絕對會持續推動。

漁業署指出，「班班吃石斑」自10月開始供應，包括台北市、新北市等13縣市所轄學校已吃過1次，也有部分縣市學生已吃過2次以上，總計已吃過的學校有2086校、123萬人，供貨吃緊主因是各縣市同時下訂，或一次大量下訂採購2到3次的供應量，致短期內需求量大增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由農委會和教育部共同執行的「班班吃石斑」計畫，原規劃讓全國3600所學校、180名學生，在這個學期每人都可以吃到4次石斑魚。但從漁業署統計數字推算，目前仍有9縣市、1500多所學校、50多萬名學生，連一次石斑魚都還沒吃到。

漁業署表示，政策仍持續推動中，坦言受供貨調度與加工影響，出貨狀況不如預期，強調一定為讓每位學生都吃到4次石斑魚，但也鬆口，可能這學期沒吃完，下學期繼續吃。至於何時供貨正常，漁業署只說會全力調度。

漁業署說，考量庫存量、加工量能，以及部分縣市與學校尚未食用第一次石斑魚須優先供應，已協請國教署及教育單位精確掌握供應需求，並請訂購單位分批採購避免集中下單，也媒合產地養殖場充裕原料魚供應，以及跨區加強調度貨源與擴大加工產能，讓石斑魚供貨量更順暢。