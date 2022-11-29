「班班缺石斑」農委會暫停供貨　北市營養午餐菜單「石斑魚」全面下架

▲台北市教育局通知營養午餐團膳業者，緊急調整石斑魚菜單。（圖／全國餐盒公會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會與教育部這學期啟動「班班吃石斑」計畫，要讓國中小學生吃到4次石斑魚，但從10月21日起才上路一個月就變成「班班缺石斑」。農委會漁業署上周發文給台北市產發局和教育局告知因供貨不足，自本周起將無法繼續供貨。北市教育局昨（28）發函各校要求調整菜單，今（29日）起北市營養午餐菜單石斑魚全面下架。

漁業署11月21日發函給北市產發局告知，因負責供應北市石斑魚的中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會，無法繼續供貨，從11月28日起暫停供貨，但函文並未告知何時會恢復出貨。產發局23日發函通知教育局進行緊急應變。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，昨天已先發函到各校，並請各校通知營養午餐團膳業者，緊急更換已經排定的石斑魚菜單，因先前排定時，考量會有雙主菜問題，吃石斑魚當天，會將原本的主餐改為豆漿或牛奶，目前因不確定何時石斑魚才會恢復供貨，所以不會再特別排定石斑魚菜單，「何時到貨就直接上菜」。

陳素慧說，目前北市學校已經全部吃過第一次石斑魚，待農委會通知恢復供貨後，就會安排第二餐，但不會事先排定菜單，如果魚貨到了，就當成意外的驚喜，當天加菜上桌。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，初步瞭解，目前供貨量主要受影響的縣市集中在台北市和新北市，預估12月都無法正常供貨，最快可能要到明年1月才能吃到下一餐。





▲北市教育局發函各中小學與團膳業者調整石斑魚菜單。（圖／台北市教育局提供）