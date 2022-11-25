黃偉哲營養午餐政策　家長團體大讃讓學童吃得健康又安心

▲在食力頻道公布的「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大享食育協會11月14日發起「營養午餐政見，縣市長候選人請回答！」調查行動中，黃偉哲市長是5位台南市長候選人中，唯一提出具體政見方案的候選人。

台南市教育局指出，黃偉哲政見內容充實完整，提出5項具體策略：強化學校午餐行政組織運作、精進午餐業務人力、維持合理收費機制及積極照顧弱勢學童、把關午餐安全衛生、扎根校園飲食及食農教育，落實「吃的好、懂得吃、安全吃」的營養教育目標。

台南市家長協會焦林瑛淑表示，台南市學校非常用心辦理營養午餐，主動爭取食材補助經費來減輕家長負擔，讓午餐收取價格合理，同時規劃豐富多元的午餐菜單，兼顧色、香、味及營養均衡，讓每一位學生都能攝取到成長發育需要的營養。

大台南家長協會理事長黃盈順表示，台南市政府近年積極推動中央廚房整合政策，透過校際合作模式發揮午餐央廚的「規模經濟」效益，來減輕小校教師兼行政負擔及提升午餐品質，這個良善的政策方案值得肯定，是一項親師生多贏的教育政策。

台南市中小學家長協會鄭登文理事長表示，台南市近幾年的營養午餐政策設想非常周到，除了全心把關食安，讓家長放心，還推出「餐前5分鐘飲食營養教育方案」及「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，積極扎根學生的正確飲食營養觀念，這是領先很多縣市的理念，讓家長相當感動。

黃偉哲表示，營養午餐的工作，不僅只是在餐費多寡上著墨，最重要的是相關配套的完整，4年來，把系統建構好，進而穩定價格與品質，才是真正對孩子好的。黃偉哲把校園食安列為教育政策重點，更是亮點，成功爭取央廚改善經費逾新台幣5億元；從2019至2022年已增聘專業營養師21人，目前中央廚房55所，聯合供應149校午餐（佔73％），成效6都最佳，也是全國典範。同時關注營養教育軟實力的展現，在食力頻道公布的「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。