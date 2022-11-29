「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

▲為解決石斑魚供貨問題，漁會加派人手提高加工量能。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，要讓國中小學生這學期吃到4次石斑魚，但才上路一個月就因供貨量不足「喊卡」。供應雙北石斑魚貨的中華民國全國漁會總幹事林啟滄說，因為加工量能太大，造成調度問題，產地第一線人員天天加班趕工，請大家多體諒，早吃晚吃一定吃的到。

林啟滄強調，目前石斑魚還是陸續供貨，只是調度問題，不一定每個地方都能如期出貨，會優先供應還沒吃過的縣市學校，已經吃過的，就再等等，等產地到加工端的流程順暢了，就可以正常供貨，他還說，產地第一線人員已經天天加班趕工，希望大家少點責備、多多打氣鼓勵。

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林啟滄說，「班班吃石斑」政策牽涉很多環節，因為是要給學生吃營養午餐，把關更嚴格，光是前端魚貨就要查驗兩次，首先養殖漁民必須取得養殖登記證，魚塭活魚到加工完成的魚塊，都要經過相關檢驗程序，各縣市教育局也會進行後續的抽驗。

林啟滄進一步指出，這次是以石斑魚塊形式供應學校營養午餐，加工量能前所未見，石斑魚又比起其他魚種難處理，光是去除魚鱗、內臟、魚刺等過程，就要比一般魚種多兩到三倍的工，主要是加工環節費時，已加派人員全力趕工，讓整個供貨更順暢，希望外界多給漁民和業者一點時間。

但有團膳業者私下表示，政府為了搶救石斑魚產銷，推出「班班吃石斑」政策是好的，但支票開得太快，忽略加工端的複雜度，而且全台石斑魚產區都集中在南部，只有特定漁會才有魚貨，現在加工端來不及出貨，魚貨供應商也沒魚可賣，批評農委會應成立專責單位調度，而不是讓各縣市各自下單，才導致調度出問題，讓有學校吃了兩次，有些學校連一次都沒吃到。