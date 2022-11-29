嘉義感恩茶會！朱立倫肯定團隊努力　王育敏：將組非綠聯盟對抗綠營

▲朱立倫南下嘉義舉辦感恩茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨主席朱立倫今（29）日南下舉辦感恩茶會，下午抵達國民黨嘉義縣黨部，現場聚集嘉義縣各鄉鎮市的幹部與支持者。朱立倫受訪時首先感謝在四個艱困選區的選將，即便資源匱乏也得到了比以往更好的成績，同時還要向這些地區的支持者表達歉意，是國民黨過去在這些地區的努力不夠。

嘉義縣黨部主委翁重鈞首先表示這次選舉的成績非常亮眼，感謝黨中央徵召了王育敏這麼好的候選人，雖然沒有贏，但是仍發揮了母雞帶小雞的效果，在短短一百天左右的時間就能得到超過十萬票，也因為現任縣長翁章梁沒有時間全力為綠營的鄉鎮市長和議員輔選，讓藍營候選人以及無黨籍的友軍選得極為成功。

翁重鈞指出，這次選舉結果指出幾個關鍵指標：第一，是「明文規定」的陳明文故鄉朴子市讓無黨籍的吳品叡連任，第二，是翁章梁的故鄉義竹鄉也成功讓無黨籍的黃政傑翻轉，再來是由陳明文欽點的番路鄉候選人也被無黨籍候選人蕭博勝打敗，以及先前蔡英文下來大型造勢時，特別不斷提到太保市長候選人戴光宗，要力保戴光宗當選，最後卻也落選，並且在人口最多的民雄鄉，由國民黨籍的林于玲達成再次輪替，這些都指出了民進黨以及「明文規定」的勢力已經被動搖，對接下來的總統及立委選舉有大大助益。

主席朱立倫表示，這次全台縣市除了四個艱困選區，剩下的都讓非綠聯盟拿下了，在嘉義縣也要繼續深耕，國民黨會在嘉義持續打拼、提拔優秀青年，並且與嘉義縣的非綠營勢力結合，共同對抗民進黨。

朱立倫也為接下來的嘉義市選舉向與會者喊話，表示接下來民進黨將傾全黨之力與中央資源打擊黃敏惠，但黃敏惠的執政成績是有目共睹，民進黨要針對黃敏惠就是在針對嘉義市民，希望大家也能夠做黃敏惠的後盾。

王育敏看到在選戰中曾給予支持和幫助的朋友們今天同聚在現場一度哽咽，也特別謝謝翁重鈞主委在國民黨資源匱乏的嘉義仍四處奔走籌措。王育敏認為，在嘉義縣必須要能組成在野大聯盟才能擴大力量，並且提拔青年參政。這一次的選舉結果，王育敏也感激許多議員候選人無私地釋出資源和自己一同作戰，是大家的支持跟溫暖才能造就這樣的成績。