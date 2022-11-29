跟風爆乳田慎節！　網紅鳳梨喊17字「不含頭」名字參選嘉義市議員

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節與網紅鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹、鳳梨 吳泓逸）

記者詹宜庭／台北報導

直播主Molly翎熹在網紅「小商人」力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，並以2813票成功當選。對此，網紅「鳳梨」吳泓逸29日表示，「嘉義市這次選舉真的滿帥的，12/18準備要重選市長了，正在嚴肅思考著要不要改名參選這件事。」

嘉義市議員當選人顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節日前發表當選感言，她表示，自己從沒想過有這麼多人到現場給她力量，參選以來有很多不看好的言論，不過還是在資源有限的情況下，擠出無限的可能，「謝謝嘉義的你們，和我一起寫下台灣選舉新的一頁。」其中她更特別點名小商人、鄭家純、鳳梨吳泓逸，並感謝辛苦的選務人員，「唱票辛苦了！」

針對顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節成功當選，網紅「鳳梨」吳泓逸今日在臉書發文說，嘉義市這次選舉真的滿帥的，本次東區市議員有顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，而市長候選人有「辣個藍人」黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，這讓他嚴肅思考著要不要改名參選這件事，並透露他想改名成「吳黨無派嘉義唯一清流十九點五不含頭」。

貼文與照片曝光後，有網友笑回，「這張帥喔！叔鼠是要準備選唷！保證一定會當選欸」、「但你這件背心的顏色好像我家附近禮儀公司的制服」、「你們都沒有考慮唱票人員的心酸」、「含頭市長您好」、「現在名字要長才當選」。