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比性專區關鍵！爆乳田慎節勝選「真正原因」曝光：不是低俗色情

快訊／爆乳田慎節當選發聲「我的名字我驕傲」：謝謝大家讓我沒失婚

▲田慎節勝選。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

文／Sky Walker

不知道有多少人關注嘉義的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選議員這件事，可能知道的人大多數只知道她提倡成立「性專區」，再來就是知道有個很猛愛露奶的女人，再來就是知道她是個網紅直播主，剩下的知道的可能就少了。

其實她的勝選有太多有意思的點可以分析了，絕對不是只有那些充滿刻板印象和保守人士眼裡的「低俗、色情」這麼簡單。

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最重要的其中一點，是網路上「鄉民的憤怒」

稍微講古一下。

網路上、尤其臉書上，有一個大家都不能提到的名字，姓「田」，提了可能會被檢舉，臉書帳號可能會被警告，甚至會收到傳票，對，這不是唬爛，就是這麼誇張，一個名字提了居然有可能會收到傳票，所以我也不敢寫出來，但是這件事確實存在，不信的話Google查詢「TSJ懶人包」，或者「TSJ」這三個字縮寫，就知道我所言不假。

因為TSJ的事件讓網民群情激憤，剛好有個網路上著名的金主「小商人」被TSJ事件掃到，一氣之下打算讓TSJ被攤開在檯面下，甚至受世人唾罵，所以出錢支持這個網紅（網路原名 翎熹）出來參選，甚至名字也去改名，名字最後的「田慎節」就是TSJ本名的諧音，目的就是揭發這個醜陋的過去。

▲▼顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

對，在奶子和性專區的背後，她的勝選更是一場革命、一場鄉民起義，所以她的當選，除了隱含性解放的意味，還有揭發不公不義的象徵。

其他的勝選原因還有很多可以談，例如像是「川普」式的誇張的反傳統路線，強烈的辨識度可以讓她的選票很好被集中；

還有她本人口條很好，言之有物，政治理念是真的讓人欣賞，加上反對藍綠統治的政治色彩，可以有效吸引中間選民支持；

不派宣傳車、不拉布條、想用最少的資源打贏選戰的乾淨選舉形象，讓更多對傳統選戰厭惡的選民加深印象；

而選前的婚紗+花車造勢，更創造出明星般的氣勢和瘋狂效益；

真的是從外到內、陸海空多管齊下的完美打擊，不知道這是不是故意策劃好還是誤打誤撞的，總之這場選戰其實可以列入後人參考，算是很經典的戰役。

「田慎節」這個名字如今終於可以攤在陽光下、正大光明地打出來而不被ban了，這件事在未來的「網路大事件」一定可以記上一筆。

本文經Sky Walker授權引用，未經同意請勿轉載。

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