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翁章梁、黃偉哲陪同抽籤　參選嘉義市長...李俊俋抽中2號

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋，在嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、國策顧問黃俊森、立法委員王美惠，小英之友會黃淑英會長、民進黨嘉義市議員暨黨部主委黃露慧、凌子楚、蔡文旭、黃大祐議員、黃盈智、黃敏修、林煒軒議員當選人，以及鄉親的陪同下，29日一起到選委會進行抽籤，眾人也在現場呼喊口號，「2號李俊俋，嘉義大勝利」，展現團結氣勢及勝選決心，隨後眾人也陪同李俊俋進行車隊掃街。

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋首先除了感謝大家陪同抽籤，並公布「2號李俊俋，嘉義大勝利」，也談到11月26號的投票結果表示，這是對民進黨的一個警訊，除了要充分檢討，也要抬起頭來，邁向前方。他強調，「彎下腰還是得站起來；低下頭還是要抬頭挺胸，向前邁進」，呼籲嘉義市民以及台灣民眾，一起關心這場選舉，「這是民進黨敗選後，最重要的一場選舉，也是第一場選舉，希望大家重燃熱情，一起關心民主政治」。

隨即話鋒一轉，李俊俋舉例嘉義市目前所遇到的情況，如經濟發展遲滯、就業不易、年輕人大量流失，以及公共建設執行力差，嚴重落後等問題表示，「嘉義市民已經給黃敏惠市長13年了，但這些問題不但沒有解決，甚至有些水溝惡臭、淹水的問題一度解決，現在問題又回來了，這也是市長都必須要面對的問題」。

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋強調，這段時間已經在各方向提出解決方案，希望利用未來這3個禮拜的時間，讓市民清楚知道嘉義市面臨的問題，也必須要嚴肅地來解決，「這是一個嚴肅的時刻，需要一個專業的市長」。他也舉例翁章梁縣長、黃偉哲市長推動縣政、市政的政績表示，一個市長會影響城市發展，嘉義市還有很多路要走，很多地方要發展，還有很多問題要解決，「市長換李俊俋，讓嘉義市不一樣，讓嘉義市有更好的發展」。

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後李俊俋也談到近期中國白紙革命，提醒大家民主政治的重要、珍貴，「台灣的民主政治，是過去大家努力而來，不要輕忽每一次選舉，勇敢站出來投票，這才是真正對民主的付出」，自己也會用理念說服鄉親，也請大家用手上的一票，來肯定嘉義市就是一個民主聖地，12月18號，一定可以獲得嘉義大勝利。

▲▼嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及立法委員王美惠委陪同李俊俋抽籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁除了表示李俊俋和自己同樣抽到2號是好號碼，「相信嘉義市同樣2號帶來勝利」，他也表示，整個民進黨除了會做敗選的相關檢討，這也是民進黨縣市長選舉敗選後，第一場選戰，「全黨一定會盡所有力量來打這場選戰，讓嘉義市迎回鄉親的信任，取得勝選，也再一次贏得所有鄉親對民進黨的信心和支持」。

黃偉哲表示，過去和李俊俋不論再地方和全國性的事務都有合作，未來也希望在市政上，能夠嘉義縣、嘉義市、台南市能夠連成一氣，做最好的綜合規劃，讓嘉南平原有更好的發展，也希望李俊俋迎來嘉義全勝利。

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