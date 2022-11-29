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獨／義大利「毒蠍」有錢買不到！炸街聲量爆表　科技新貴豪買3台　

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，近期在台灣有一群死忠車友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，近期在台灣有一群死忠車友 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近日義大利品牌Abarth（阿巴斯）推出品牌首款電動性能車Abarth 500e，並擁有硬頂以及敞篷的車型可選擇，同時也推出名為「Scorponissima」的限量版車型作為頂配版本，全球限量1949台以紀念Abarth創立年份，不過不說你可能不知道，在台灣有一群純油車「阿巴斯毒蠍」的忠實鐵粉，他們說雖然小台，不過開在路上「炸街」可是很爽的，一台約莫價大約150萬左右，就有一名科技新貴一口氣是買了三輛。

一樣是開「阿巴斯毒蠍」的SC鍍膜美容店吳老闆笑著說：「近半年我們已經聚集了10位車友，大家都為ABARTH 而著迷，因為這個車實在太有樂趣了⋯⋯」。雖然義大利車在台灣始終不是屬於大眾市場，但是最近在南台灣也掀起了這一場ABARTH 風潮，據了解阿巴斯的車主不單是年輕人，有許多更是隱形富豪、科技新貴，甚至有人一口氣就買了三台，吳老闆說這款車構造簡單，沒有多餘的電子裝置，純粹為了樂趣而生，因此而吸引的許多死忠粉絲。

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▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，近期在台灣有一群死忠車友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，真皮內裝。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，近期在台灣有一群死忠車友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，車款雖小，但炸街的威力「回頭率百分百」 。（圖／記者吳奕靖攝）

「這個車還有多種特殊限量版本，在國際市場上居高不下，特別是絕版的限量版本，車商基於成本考量根本不敢引進，你看這個695瑪莎拉蒂聯名限量版，歐洲低里程數的限量版價格比當時新車還貴⋯⋯」，目前進到台灣的一台車價，依照出廠年份，車型大約落價約在135到160萬不等。

25日下午記者實地走訪他們的小小聚會，在場的車主表示，這種車頂級車款搭配1.4公升渦輪增壓引擎，馬力高達180P，再加上不到1100公斤的車重，絕加的操控性，是許多車主假日跑山，甚至是「炸街」的最佳選擇，開在路上回頭率「百分百」！

手撸的才對味！吳老闆指著裡面一台黃色手排595 Competizione，他說：「這一台車是鹽埕區知名的蜂蜜蛋糕店老闆娘愛車，她開手排，她老公開自動手排，操控性讓她愛不釋手」，發動引擎咆哮的聲浪簡直像一台歐洲高級跑車，短小的車身更突顯了這台車在市區使用的便利性，而且後座，空間雖然不大，但是在更短的車身之下，卻有比mini Cooper 更大的後座空間，175公分的身高還塞的進去，不過坦白說腳部空間所剩不多。

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，近期在台灣有一群死忠車友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大利車款阿巴斯的「毒蠍」，還有敞篷車款 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這款車在台灣雖然沒有代理商，現在大多是透過外匯進口到台灣，高雄有一家專門引進的外匯車商，每次進到台灣的數量都非常少，一到台灣幾乎都是被秒殺，不過務實的一面，車輛還是得維修，為了這群車迷，外匯車商建立了專屬的零件維修管道，價格比德國車大約少了3分之2。「毒蠍」雖然有著令人驚恐的名稱，但是外觀跟名稱真的很不符，因爲親眼看過的人會因為它的小巧可愛，蘊藏著跑車的實力深深著迷，吸引一票死忠的車友！

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