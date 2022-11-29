　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」　彭啟明：溫度崩盤

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受鋒面通過、東北季風增強影響，各地天氣將明顯轉變，韓國南方到華南有一道鋒面，即將影響台灣。鋒面後的東北風將帶來入冬最強一波冷空氣，持續影響到12月2日（周五），預估今晚到明天（30日），北東金馬澎轉為短暫雨、基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，且各地氣溫下降，北部地區白天起最高溫僅21度，越晚越冷。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲入冬最強冷空氣來了！北台灣大變天。（圖／翻攝RAMMB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部轉為有短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生機率，花東也有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴；中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，北台灣氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，至於其他地方夜晚低溫約20、21度，白天高溫也會比今天低，東部約２２度，中部及台東25到27度，南部仍有28到30度。

▼一夜暴跌10度，北台灣越晚越濕冷。（圖／中央氣象局）▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

東北季風持續影響到12月2日，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，低溫在16到18度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約19度，白天北部、東北部及東部氣溫回升有限，高溫約20度，其他地方仍有26到30度。降雨以迎風面為主，北部及東北部有短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲到晴，不過1日水氣較多，中部也有局部短暫雨。

天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，冷空氣正在接近當中，留意馬祖的降溫，並引述24小時氣溫預報圖，直指「好像溫度崩盤一樣～」北部民眾明天記得多穿件衣服。

災害預報士賈新興指出，今夜偏強東北季風南下影響，明天桃園以北及宜花轉有局部短暫雨。預估台北最低溫發生在明天清晨，低溫約19度上下，北部沿海空曠地區約16度上下。12月1日中以北及宜有局部短暫雨，2日新竹以北及宜花有局部短暫雨，3日基隆北海岸及宜花有零星雨。到了4日凌晨又一波東北風增強，4至5日桃園以北及宜花有局部短暫雨，6日台中以北及宜花有局部短暫雨、7日北海岸及宜蘭有零星雨。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／王鴻薇發聲明「拒絕補選立委」！地方人士推薦這2人
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
快訊／大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
快訊／林志玲48歲慶生喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互
情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊上銬畫
新北里長「離奇自撞」慘死！　將重新選舉
MAMA「人氣5女團」舞台遭批雜亂　網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

試過生酮飲食和168也沒用！測驗肥胖原因　心理師教不復胖方法

小資女結婚只想登記！　父母「硬要辦婚禮」：要把紅包拿回來

國小女童遭質疑「偷東西」！回家崩潰爆哭　老師態度讓媽媽氣炸

女模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻：好詭異

入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」　彭啟明：溫度崩盤

快訊／「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

新北斑馬線「真的有斑馬」！4.6萬人見超萌畫面笑了

電腦斷層也能查死因！法務部與台大合作「PMCT協助相驗解剖計畫」

「現打嘉明」淋滷肉飯上！超狂AV女優片場爽嗑　全員傻住了

快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」　受災範圍曝...台電搶修中

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

試過生酮飲食和168也沒用！測驗肥胖原因　心理師教不復胖方法

小資女結婚只想登記！　父母「硬要辦婚禮」：要把紅包拿回來

國小女童遭質疑「偷東西」！回家崩潰爆哭　老師態度讓媽媽氣炸

女模特兒「柬埔寨式道歉」眼神放空　50秒影片讓粉絲看傻：好詭異

入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」　彭啟明：溫度崩盤

快訊／「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

新北斑馬線「真的有斑馬」！4.6萬人見超萌畫面笑了

電腦斷層也能查死因！法務部與台大合作「PMCT協助相驗解剖計畫」

「現打嘉明」淋滷肉飯上！超狂AV女優片場爽嗑　全員傻住了

快訊／高雄鬧區晚間「無預警停電」　受災範圍曝...台電搶修中

ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

爆熱戀黃子韜！　女偶像被粉絲轟「沒事業心」回嗆：我開心啊

「學長」温昇豪擔綱新風獎大使：比我們以前幸福多了！

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

試過生酮飲食和168也沒用！測驗肥胖原因　心理師教不復胖方法

比子彈列車快！「丹麥TSR-GT超跑」全球僅3輛　極速可達424km／h

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

英格蘭凌晨戰威爾斯！　滑板辣姐重押5萬挺「三獅軍團」

林志玲48歲慶生樂喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互動

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

C羅吃20年菜單　網紅1天就受不了

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

辣妹捷運「激凸散步」！雙球貼扶手翹起蜜臀

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

快訊／校園口罩令解禁！教室外全脫　室內吹奏課可不戴

更多熱門

相關新聞

小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

阿里山森鐵一輛由北門站開往竹崎車站611次工程車，29日上午8時32分行經竹崎鄉166線道與森鐵47號平交道時，李姓男子今（29）日上午駕駛自小客車由市區走166線往竹崎方向行駛（西向東），因太陽東升陽光刺眼視線不清，未發現該處平交道柵欄已下放，煞車不及撞上所幸工程車車速不快，無人受傷，該件造成工程車首車左側車身擦傷、自小客車右側車身凹陷。

高雄19歲男擦撞翻車！受困哀嚎：快不能呼吸

高雄19歲男擦撞翻車！受困哀嚎：快不能呼吸

義大利「毒蠍」有錢買不到！炸街聲量爆表　科技新貴買3台　

義大利「毒蠍」有錢買不到！炸街聲量爆表　科技新貴買3台　

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

王世堅提陳建仁「有聖光」適合接閣揆

王世堅提陳建仁「有聖光」適合接閣揆

關鍵字：

氣象氣象雲彭啟明賈新興影音

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面