入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」　彭啟明：溫度崩盤

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受鋒面通過、東北季風增強影響，各地天氣將明顯轉變，韓國南方到華南有一道鋒面，即將影響台灣。鋒面後的東北風將帶來入冬最強一波冷空氣，持續影響到12月2日（周五），預估今晚到明天（30日），北東金馬澎轉為短暫雨、基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢，且各地氣溫下降，北部地區白天起最高溫僅21度，越晚越冷。

▲入冬最強冷空氣來了！北台灣大變天。（圖／翻攝RAMMB）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部轉為有短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生機率，花東也有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴；中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，北台灣氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，至於其他地方夜晚低溫約20、21度，白天高溫也會比今天低，東部約２２度，中部及台東25到27度，南部仍有28到30度。

▼一夜暴跌10度，北台灣越晚越濕冷。（圖／中央氣象局）

東北季風持續影響到12月2日，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，低溫在16到18度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約19度，白天北部、東北部及東部氣溫回升有限，高溫約20度，其他地方仍有26到30度。降雨以迎風面為主，北部及東北部有短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲到晴，不過1日水氣較多，中部也有局部短暫雨。

天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，冷空氣正在接近當中，留意馬祖的降溫，並引述24小時氣溫預報圖，直指「好像溫度崩盤一樣～」北部民眾明天記得多穿件衣服。

災害預報士賈新興指出，今夜偏強東北季風南下影響，明天桃園以北及宜花轉有局部短暫雨。預估台北最低溫發生在明天清晨，低溫約19度上下，北部沿海空曠地區約16度上下。12月1日中以北及宜有局部短暫雨，2日新竹以北及宜花有局部短暫雨，3日基隆北海岸及宜花有零星雨。到了4日凌晨又一波東北風增強，4至5日桃園以北及宜花有局部短暫雨，6日台中以北及宜花有局部短暫雨、7日北海岸及宜蘭有零星雨。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完