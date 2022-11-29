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高雄19歲男換車道「擦撞翻車」！2人受困哀嚎：快不能呼吸很難受

▲高雄市鼎山路發生車禍，人員受困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼎山路發生翻車事故 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市三民區鼎山街29日晚間發生嚴重車禍，一輛黑色轎車因擦撞到前方轎車，導致整輛車翻覆在路中，黑車駕駛及乘客受困車內。有路過民眾見狀後上前查看，還聽到車內有人呼救「救命，我快不能呼吸了，很難受」，所幸警消趕抵後立即將2人救出送醫，詳細事故原因還有待警方進一步調查釐清。

警方表示，19歳黃姓男駕駛29日晚間7點駕駛一輛黑色自小客車由鼎山街南向北外側車道直行，途中打算變換車道到內側，卻擦撞前方內側自小客車左後車尾，導致黑車翻覆，黃男即20歲乘客湯姓男子受困車內。

▲高雄市鼎山路發生嚴重車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後出動5個分隊的救護人力前往救援，並將受困2人救出，所幸黃男僅頭部擦傷、湯男手部受傷，均無大礙，目前都已送醫治療中，而遭撞的洪姓駕駛則未受傷。酒測值部分，洪姓駕駛酒測值為零，黃姓駕駛送醫治療中，尚未執行酒測。

▲高雄市鼎山路發生嚴重車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有民眾將事故後影片上傳至臉書「爆廢公社二館」，並表示上前察看後聽到受困人員呼救，「救命，我快不能呼吸了，很難受」。無奈因車體已經變形，該民眾無法將2人救出，只能在一旁安撫「加油，撐住，很快就有人來救你了」。而警車、消防車也在幾分鐘後趕抵，把受困2人順利救出。

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