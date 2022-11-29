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劉雨柔上健身房淋浴遭偷拍　色老闆賠償和解獲緩刑定讞免入監

▲劉雨柔分享凍卵過程。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

記者吳銘峯／台北報導

藝人劉雨柔去年踢爆北市「Tick-Tock Studio」健身房當時老闆陳作彤，涉偷裝針孔攝影機竊錄女客淋浴、更衣，包含劉女與其他4位女客提告。檢方對陳男提起公訴並求處重刑，一審判刑1年2月、不得易科罰金，不過上訴二審後，陳男賠償所有被害人取得和解，29日獲判8月、得易科罰金，緩刑3年定讞。

劉雨柔2020年3月間到「Tick-Tock Studio」練完拳擊，盥洗時察覺淋浴間裡多了一個看起來像充電插頭的物品，但外表有可疑的圓孔。劉女趨近細看，懷疑可能是針孔攝影機，立刻報警。警方到場後拆開檢查，果然就是針孔攝影機，內存影像檔案包括劉女在內多位女性更衣、淋浴或如廁畫面，陳男臉孔也出現其中。

檢方偵辦後認定陳男涉嫌偷拍，依竊錄罪嫌起訴。但陳男始終不認罪，辯稱從外型以為只是手機充電插頭，所以帶回家使用過，因此臉孔才會入鏡；此外陳男的女友陪同出庭力挺，甚至還受訪表示：「我相信他不會做這樣的事情！」

一審法院調查後，根據拍下的畫面顯示，陳男多次將該「插頭」拆下，但又因不明原因裝回，也多次看到陳男將攝影機裝到其他插座上，甚至還有注視著攝影機划手機控制的動作，形跡可疑。此外，法院也認為陳男身為健身房負責人，宣稱會定時巡看淋浴間、廁所，如有發現不明物品，理應清除才對，卻放任該「插頭」存在淋浴間許久，確實偷拍。一審法院將他判刑1年2月，不得易科罰金；若定讞則將入獄服刑。

不過案件上訴二審後卻出現大逆轉，陳男二審認罪，並積極與劉雨柔等多名被害人洽談賠償，最終取得所有被害人原諒，同意和解。因此高院二審改將陳男判刑8月、得易科罰金，並宣告緩刑3年的自新機會，全案定讞。

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