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社會 社會焦點 保障人權

退休法官之子協助偷拍遭起訴　捷運站又拍裙底風光被限制住居

▲▼跟蹤、偷拍、色情狂、變態男（圖／記者黃克翔攝）

▲退休法官之子因捲入偷拍論壇案遭起訴，竟又在捷運偷拍女子裙底風光。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

沈姓退休法官之子，因為涉及國內2大偷拍論壇案，超過20萬偷拍片牽連約300名女子受害，目前已經被檢察官起訴等待法院審理中，沒想到沈男不知收斂，日前又在台北市捷運車站，伺機偷拍女性裙底風光，經被害人報案後，檢警日前循線將沈男以妨害秘密嫌疑人身分，拘提到案，經檢察官訊問後，諭令限制住居。

檢警年初宣布聯手查獲國內最大偷拍影片販售網站，由綽號「老馬」的不詳男子在美國租設網域空間，架設了《創意私房》論壇，販售偷拍影片及照片給付費會員，如果會員有自己的影片要分享，也可成為「自售者」，賣片獲利與論壇拆帳。

2015年間，原本在創意私房活躍的陳紹偉、王星澤等人，因不滿分潤方式，決定另起爐灶，再架設了《觸感論壇》，並仿效會員組織架構，自行蒐集或者尋找各類「自售者」，販賣各類偷拍影片，直到有會員將影片轉傳telegram群組才爆發，估計2大論壇不法獲利約3000萬元，有300名女性受害。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張子彥曾帶著法官之子協助把風偷拍女性如廁。（圖／資料照）

全案已經由檢察官陸續依違反《兒少性剝削》等罪起訴、追加起訴19名被告，其中供貨者包含從事教職的林清安、前屏東縣警察劉汶燁，另外就是專門鎖定啦啦隊等女校社團活動，埋伏偷拍女子如廁的張子彥，而張子彥還將技術傳給退休法官之子沈名昱，由張帶著沈去偷拍地點外協助把風，分享偷拍戰果。

沒想到，沈名昱因協助偷拍遭起訴後，在法院審理期間竟然又手癢，在台北市蛋黃區的捷運車站偷拍女性，被害人事後報案，警方根據監視器等跡證追查到沈男涉案，日前由檢察官簽發拘票，將沈男逮捕到案，訊後依妨害秘密罪嫌，諭令限制住居。

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