警所內3度偷拍女同事洗澡藏雲端　他稱「用餘生懺悔」再判賠40萬

▲北市1位女警在派出所內遭陳姓男同事3度偷拍洗澡畫面，法官同情她不僅隱私遭侵犯，還在職場蒙受異樣眼光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓警員前年任職中正一警分局派出所警員時，涉用手機3度偷拍同1位女同事洗澡畫面，分成2案被依妨害秘密罪各判刑10月與6月，其中10月徒刑已定讞，陳男並賠償83萬餘元付清，至於6月徒刑部分，被害人怒批陳男謊稱已刪除偷拍影片卻被抓包私藏雲端，提告求償120萬元，陳男稱將在「餘生中懺悔」但只能賠10萬元，台北地院判陳男須賠償40萬元，可上訴。

判決指出，本案源於前年（2020年）9月間，陳男任職的派出所由於經費不足，以致所內女警寢室的電熱水器長期故障，女警值勤時只能在所內2樓共用浴廁洗澡，現年28歲的陳男色膽包天，分別在同月4日傍晚5點多與同月20日上午10點多，用手機越過淋浴間隔板，從上往下2度偷拍同1位女同事洗澡畫面。

▲案發前北市中正一警分局沒錢讓轄下派出所修好女警寢室電熱水器，以致值勤女警須在共用浴廁洗澡，給陳男有機可趁。（圖／記者邱中岳攝）

被害人第2次遭偷拍時，眼角餘光瞄到黑影晃動，立刻穿上衣服追出來攔住陳男取走手機、報告主管處理。陳男辯稱誤以為是熟識的男同事在洗澡，才惡作劇偷錄影，他願賠60萬元和解。

法官認為陳男企圖淡化自身犯行，不惜讓被害人遭眾人懷疑小題大作，且陳男要求女方須先撤告再談和解，更要求女方須保密和解內容、否則賠償違約金，顯然沒有真摯悔悟，一、二審將他所犯2個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪合併判刑10月、得易科罰金30萬元，已定讞。

不過就在該案審理期間，法官去年（2021年）3月帶隊搜索陳男住處與勘驗電腦，意外發現陳男早在前年1月3日，就以相同方式偷拍被害人洗澡畫面得逞，還將影像儲存在雲端空間，經被害人提告，陳男再被起訴涉犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌，已被調職的陳男到案認罪，聲稱願向被害人道歉與和解。

法官認為陳男對於被害人所受傷害僅寥寥數語，卻一直表達自己「社會性死亡」、「被貼標籤」等心境，但被害人不僅隱私遭侵害，又在職場蒙受猜忌與異樣眼光，「精神痛苦並非短時間可以療癒、平復，其煎熬又何嘗不如『社會性死亡』」，考量陳男若入監失去警職，將無法撫養家人與賠償被害人，一審今年8月判他6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

被害人在前案提起附帶民事訴訟，要求陳男賠償心理諮商費用與精神慰撫共163萬餘元，法官判賠83萬餘元，陳男宣稱向銀行貸款已付清。被害人於後案再提起附民求償，怒批陳男宣稱已刪光所有偷拍影片，竟被法官在雲端空間找出私藏她裸身淋浴畫面，令她非常震驚。

被害人表示，遭陳男偷拍事件爆發後，她上廁所、盥洗都怕有人窺視，身心痛苦不堪，至今仍靠服藥控制身心失調問題，要求陳男賠償精神慰撫120萬元。

陳男聲稱對自己的違法行為深感懊悔與抱歉，也知道被人心理所受傷害難以用金錢量化、也難以痊癒，他所能做的是「在餘生中懺悔自己的行為並致歉」，存在雲端的影片是手機自動上傳所致，不是他故意藏放，他收入有限，願再賠償10萬元。

法官審理認為，本案1次偷拍行為跟前案的2次偷拍犯行，時間完全不同，陳男先前被判賠的83萬元，不包含本案所造成的精神痛苦，衡量雙方都是基層警務人員，社經地位與收入相當，判決陳男須再賠償精神慰撫40萬元，可上訴。