　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌獲慰留！高嘉瑜喊話要換一起換　「民眾期待有一番新氣象」

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，政壇仍關注內閣是否總辭。對於媒體追問此事，立委高嘉瑜29日直言，要換就一起換，民眾期待有一番新氣象，內閣團隊應該重新佈局、面對民意，思考要推出什麼樣的改革方案，如果有這樣的改革決心，相信民意也會給予支持。

高嘉瑜坦言，確實有部分閣員對民意代表態度較為輕蔑，自己質詢時提出實坪制問題，內政部次長花敬群卻說沒有電梯妳要用飛的嗎？租屋實價問題，次長也回應不要抹黑，等等這些，若花敬群都用這樣的態度回應，民眾跟民意代表都不能接受，如果有不同想法，理直氣和地好好講大家都聽得進去。

高嘉瑜呼籲，內閣團隊能夠重新思考、佈局、面對民意，了解民眾想要的是什麼、思考要推出什麼樣的改革方案，民眾在意的是高房價、高公設問題，如果有這樣的改革決心，相信民意會回來支持民進黨。

高嘉瑜指出，不默而生，寧鳴而死。民意代表應該要講出內心所想、盡量為民發聲，才是民意代表需要做的，無論如何就是做該做的，不論結果如何都無愧於心，相信這些努力民眾是看得到的。

對於被王浩宇及一些親綠粉專圍剿，高嘉瑜表示，有些基層支持者有不同意見，但他們不代表整個民進黨，當這些人的聲音被放大、民眾認為某些人才代表民進黨時，只會排擠到其它聲音，讓民進黨越來越小、越來越萎縮，「這是我們不願看到的。」

對於大選失利，高嘉瑜表示，過去民進黨有一套完整初選機制，後來改成選對會徵召，程序是如何很多民眾也不了解，內部是否有不同意見等等確實也造成選舉上的分裂，徵召導致很多候選人沒有經過初選洗禮，過程中被保護得比較好、也沒有被檢驗，因此在大選中遇到挑戰。

對於接任黨主席的可能人選，高嘉瑜表示，考量到2024總統大選，副總統賴清德不太適合現在接任黨主席，黨內還會有相關討論，黨主席跟未來2024的人選，畢竟明年就要展開相關佈局，相信黨內也會有民主程序來做黨主席的選擇。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
當面拒慰留！邱顯智、王婉諭堅辭決策委員　陳椒華當場走人
37歲女星考上政大！　嗨領學生證
快訊／劉雨柔健身房淋浴遭偷拍　色老闆最終下場曝
LIVE／民進黨傳開公幹大會！1人被點名　直擊峮峮曖昧柯震東
嘉義市長重抽號次！大票人狂笑「在地1現象」
最毒蔬菜曝！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」
柯文哲今暴怒狂飆開罵！　氣到取消媒體訪問
女兒落選！陳建銘開砲民眾黨　陳思宇「退光民眾黨群組」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳藍營總統初選提前是要「卡侯」？　 侯友宜：全心全意把市政做好

朱立倫聲援「白紙革命」！盼陸審慎回應民意　「不希望悲劇重演」

國民黨大勝「曹興誠重話警世」　命理師不忍了：綠營敗選主因之一

當面拒絕慰留！邱顯智、王婉諭堅辭決策委員　陳椒華當場走人

網瘋傳屏東開票「只唱票不亮票」！　國民黨3點質疑：檢調應主動介入

民進黨選後抓戰犯！　前綠委嗆：早知「不含淚投票」直接咬舌自盡

蘇貞昌獲慰留！高嘉瑜喊話要換一起換　「民眾期待有一番新氣象」

覆議案遭議會1分鐘否決！柯文哲今暴怒狂飆官員　氣到取消媒體訪問

網傳唱票未亮票影片！屏縣選委會稱「瑕疵」　藍轟：為特定候選人掩護

嘉義市長重抽號次！大票人狂笑「在地1現象」：超多奇葩

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

傳藍營總統初選提前是要「卡侯」？　 侯友宜：全心全意把市政做好

朱立倫聲援「白紙革命」！盼陸審慎回應民意　「不希望悲劇重演」

國民黨大勝「曹興誠重話警世」　命理師不忍了：綠營敗選主因之一

當面拒絕慰留！邱顯智、王婉諭堅辭決策委員　陳椒華當場走人

網瘋傳屏東開票「只唱票不亮票」！　國民黨3點質疑：檢調應主動介入

民進黨選後抓戰犯！　前綠委嗆：早知「不含淚投票」直接咬舌自盡

蘇貞昌獲慰留！高嘉瑜喊話要換一起換　「民眾期待有一番新氣象」

覆議案遭議會1分鐘否決！柯文哲今暴怒狂飆官員　氣到取消媒體訪問

網傳唱票未亮票影片！屏縣選委會稱「瑕疵」　藍轟：為特定候選人掩護

嘉義市長重抽號次！大票人狂笑「在地1現象」：超多奇葩

傳藍營總統初選提前是要「卡侯」？　 侯友宜：全心全意把市政做好

1822萬！法拉利「830匹後驅硬頂敞篷跑車」登台　明年第3季後交車

整肅警紀！警政署長震怒下令調查「出入招待所」　酒駕就汰除

陸網炮火對準PCR企業！神秘人「張核子」擁89家公司　狂出包還能IPO

朱立倫聲援「白紙革命」！盼陸審慎回應民意　「不希望悲劇重演」

日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

安格斯12星座一周運勢11／28-12／04　射手迎來強運，想做什麼就去衝

國民黨大勝「曹興誠重話警世」　命理師不忍了：綠營敗選主因之一

台灣「第6代HONDA CR-V」有消息了！1.5升渦輪先發　明年登台

餵鴨吃海鮮飼料被刺傷　海洋弧菌侵蝕...男左臂截肢保命

政治熱門新聞

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

深綠也倒戈？醫吐出3年前秘密：被側翼狂出征

縣府賀當選　議員合照後竟變落選

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

選舉後秒現罷免高虹安粉專！他揭改名紀錄

柯文哲暴怒狂飆官員　氣到取消媒體訪問

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

更多熱門

相關新聞

2022大選　藍綠基本盤的對決

2022大選　藍綠基本盤的對決

2022年的地方選舉是一場藍綠基本盤的對決，因為一、二百萬中間選民及年輕人的選票不見了！如果比較2018年與2022年地方選舉兩黨個別得票率的話，其實變化並不大，國民黨在地方得票率上具有高出民進黨10個百分點的基本盤優勢！

傳在黨內餐敘成公幹對象　何志偉斥幻想文：討論這些對不起支持者

傳在黨內餐敘成公幹對象　何志偉斥幻想文：討論這些對不起支持者

陳思宇曝「退民眾黨群組」原因

陳思宇曝「退民眾黨群組」原因

「被當選鄉長」張容榕致歉　選委會這樣說

「被當選鄉長」張容榕致歉　選委會這樣說

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

關鍵字：

蘇貞昌2022九合一大選高嘉瑜王世堅民進黨

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面