蘇貞昌獲慰留！高嘉瑜喊話要換一起換　「民眾期待有一番新氣象」

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，政壇仍關注內閣是否總辭。對於媒體追問此事，立委高嘉瑜29日直言，要換就一起換，民眾期待有一番新氣象，內閣團隊應該重新佈局、面對民意，思考要推出什麼樣的改革方案，如果有這樣的改革決心，相信民意也會給予支持。

高嘉瑜坦言，確實有部分閣員對民意代表態度較為輕蔑，自己質詢時提出實坪制問題，內政部次長花敬群卻說沒有電梯妳要用飛的嗎？租屋實價問題，次長也回應不要抹黑，等等這些，若花敬群都用這樣的態度回應，民眾跟民意代表都不能接受，如果有不同想法，理直氣和地好好講大家都聽得進去。

高嘉瑜呼籲，內閣團隊能夠重新思考、佈局、面對民意，了解民眾想要的是什麼、思考要推出什麼樣的改革方案，民眾在意的是高房價、高公設問題，如果有這樣的改革決心，相信民意會回來支持民進黨。

高嘉瑜指出，不默而生，寧鳴而死。民意代表應該要講出內心所想、盡量為民發聲，才是民意代表需要做的，無論如何就是做該做的，不論結果如何都無愧於心，相信這些努力民眾是看得到的。

對於被王浩宇及一些親綠粉專圍剿，高嘉瑜表示，有些基層支持者有不同意見，但他們不代表整個民進黨，當這些人的聲音被放大、民眾認為某些人才代表民進黨時，只會排擠到其它聲音，讓民進黨越來越小、越來越萎縮，「這是我們不願看到的。」

對於大選失利，高嘉瑜表示，過去民進黨有一套完整初選機制，後來改成選對會徵召，程序是如何很多民眾也不了解，內部是否有不同意見等等確實也造成選舉上的分裂，徵召導致很多候選人沒有經過初選洗禮，過程中被保護得比較好、也沒有被檢驗，因此在大選中遇到挑戰。

對於接任黨主席的可能人選，高嘉瑜表示，考量到2024總統大選，副總統賴清德不太適合現在接任黨主席，黨內還會有相關討論，黨主席跟未來2024的人選，畢竟明年就要展開相關佈局，相信黨內也會有民主程序來做黨主席的選擇。