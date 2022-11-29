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「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

▲▼花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

▲花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

記者蔡怡萍／綜合報導

此次九合一大選中，花蓮縣富里鄉長由無黨籍參選人張容榕以2874票當選，但她在今年10月3日時即因家庭因素，自行宣布退出選舉，得知當選結果後，她本人在昨（28）晚也發聲明強調自己不會就職富里鄉長。而花蓮縣選委會也表示，張容榕若不宣誓就職就無法取得職位，富里鄉也將於3個月內進行補選。

張容榕28日晚間在臉書粉絲專頁重申10月3日時宣布退選的決定，並聲明不會就職富里鄉長，但她仍要向在這次選舉中，投給她一票的人深深致謝，「即便我退出選舉，鄉親仍然把寶貴的選票投給我，這是大家期待富里鄉必須改變的聲音，也是對我的『不虞之譽』。」

張容榕指出，有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由她授意，「對於後援會的厚愛，個人謹表感謝。」另外她也透露，最初會登記參選，原本是想為自己的故鄉服務，但在過程中因為家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出，她也將戶籍遷出，以證明自身的決心，「容榕的決定，自從宣布退選以來至今都未改變。」

貼文最後，張容榕也向所有投給她的鄉親致上最深的歉意，並期許在之後的補選中，鄉親能夠延續改變的意志，做出最好的選擇，帶領富里持續前進。

根據「公職人員選舉罷免法」，登記參選後並無退選機制，選舉公報及選票上仍會有參選人的資料，雖張容榕自行宣布退選，不過依據《地方制度法》規定，張容榕依然可以合法當選，只要她在4個月內將戶口遷回富里鄉，當選依然有效。而花蓮縣選委會回應，當選人若選擇不宣誓就職取得職位，屆時富里鄉將於3個月內進行補選。

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