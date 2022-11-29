傳在黨內餐敘成公幹對象　何志偉斥幻想文：討論這些對不起支持者

記者杜冠霖／台北報導

據媒體報導，總統蔡英文28日中午邀請民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊到總統官邸吃便當，席間眾人卻齊怒轟民進黨立委何志偉，讓該餐會成了「公幹何志偉大會」。對此，何志偉29日指名道姓稱該記者報導是「幻想文」，回應這些幻想文根本枝微末節，很對不起支持者，「選完支持者的心情是什麼？大家都在哭耶！」

▲立委何志偉。（圖／記者李毓康攝）



對於之前傳出將陳時中沙畫放回收區事件，何志偉質疑，最近有很多報導都是高層、據轉述，這是假消息、杜撰文還是幻想文？甚至報導提及他跟記者說，新聞很淡要弄一段，「我打過電話給哪一位（記者）說，10月多的時候新聞很淡來一下？完全沒有。」

何志偉也喊冤，「我怎麼會弄一篇這樣的新聞傷害自己？怎麼會去傷害陳時中？」何解釋，這幅畫作留著是因為自己是藝術博覽會創辦人，很努力推廣兒童藝術，身為單親家庭出身的孩子期待為社會奉獻，如此消費本土藝術，他會有情緒，但也告訴自己須冷靜看待這些事情，記者杜撰這些東西只是要糊口飯吃。

何志偉也聲明，「當我們在討論大是大非、努力找回理想找回價值，讓我來回應這些幻想文根本枝微末節，很對不起支持者，選完支持者的心情是什麼？大家都在哭耶！本黨的價值跟理念才是大是大非，中間拿一堆枝微末節互相攻擊、不作出改變，支持者哭完之後做何感想？跟支持者說對不起，我們會努力，將價值跟理想扛在肩膀繼續前進。」